Dinamáquina é destaque da rodada inaugural do Campeonato Misto do COPM

A abertura do Campeonato Interno do Clube dos Oficiais da Polícia Militar – COPM – Categoria Mista – registrou a equipe da Dinamáquina como destaque da rodada inaugural após golear o time estreante na competição, o badalado Jamary, pela contagem de 5 a 1. O placar deixou o ambiente do time que perdeu muito agitado com a inesperada goleada sofrida.

Segundo as informações nos bastidores do Jamary, algumas cabeças de atletas poderão rolar na reunião que acontecerá amanhã do departamento de esportes com os integrantes da Comissão Técnica. O jogador Marquinho Siqueira marcou três gols e ganhou elogios dos dirigentes e torcedores. Os demais resultados dos jogos foram esses: Tiradentes 3 x 3 Soteros, onde o jogador Bruno (Tiradentes) foi grande destaque da partida marcando os três tentos. Alvorada 3 x 3 Fontoura. Esse confronto foi disputado desde o início da partida e os jogadores do Fontoura chegaram a estar vencendo por 3 a 1, porém, na fase final, o Alvorada buscou o empate na base da garra e determinação dos atletas. O time do Spartos folgou, pelo fato do campeonato ter somente sete equipes disputantes.

Por outro lado, em razão do feriado de quinta-feira, 30, a segunda rodada prevista para sábado, 1º, foi adiada para 8 de junho, com essa programação expedida pelo departamento especializado do clube militar: Alvorada x Jamary; Spartus x Soteros e o clássico da rodada entre Dinamáquina, atual campeão, e Tiradentes, campeão do Torneio Início.

FESTA

A diretoria do COPM, por meio do Departamento de Esportes, vem proporcionando todo apoio ao campeonato através do presidente, Coronel Costa Júnior, com assessoramento dos diretores César e Ângelo Scotta. Os dirigentes e atletas das sete equipes disputantes ainda comentam nos bastidores a beleza da organização do Torneio Início, disputado no dia 26, que culminou com uma festiva programação apoiada pelo coronel Costa Júnior.

Imagem: Ascom/COPM/Divulgação