Governo do Estado assina ordem de serviço para início de obras de 7 creches no Marajó

Na manhã deste sábado, 20, o governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, assinaram a Ordem de Serviço (OS) para a construção imediata de sete unidades do programa “Creches Por Todo o Pará” durante evento de inauguração da rodovia PA-159, na comunidade de São Tomé, em Breves, no Marajó. Com investimento de R$ 37 milhões, as unidades de educação infantil permitirão o desenvolvimento educacional de crianças de 0 a 5 anos e apoio às famílias da região, especialmente às mães solo, nos municípios de Afuá, Anajás, Breves, Chaves, Gurupá, Melgaço e Portel. O evento contou com a participação do secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares.

“Hoje anunciamos a construção de mais sete creches no Marajó. Muito em breve poderemos dizer que estaremos construindo simultaneamente uma creche em cada cidade do Marajó. São 17 creches em construção, 5 mil vagas para crianças de 0 a 5 anos. É isso que protege nossas crianças marajoaras. Para que o pai e a mãe possam ir trabalhar e não precisar deixar o filho com outras pessoas. Com a creche, deixamos a criança protegida, para que ela tenha Educação e a partir disso ela tenha um novo horizonte”, disse o governador do Estado, Helder Barbalho.

O “Creches por Todo o Pará”, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), é um programa educacional inédito, cujo objetivo é beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam retornar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 149 creches em todo o Pará, para atender crianças de 0 a 5 anos.

Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas. Cada uma das unidades terá capacidade de atender 200 crianças, com 10 salas de aulas, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiúso, auditório e biblioteca. Agora é a vez dos municípios de Afuá, Anajás, Breves, Chaves, Gurupá, Melgaço e Portel darem início às obras do programa.

“Como mãe, como mulher, esse é um motivo de alegria para todas as mães. Construiremos creches em cada um dos 17 municípios do Marajó. Isso é uma ação concreta para poderem iniciar seu processo de alfabetização mais cedo e para as mães poderem ir ao mercado de trabalho. Isso ajuda as crianças e ajuda também as famílias”, comemorou a vice-governadora Hana Ghassan.

“Se acertarmos desde cedo, no período mais importante de formação do ser humano, nossas crianças terão muito mais oportunidades. Precisamos celebrar porque essa é a obra mais importante para a história dos municípios, que irão formar centenas de filhos e filhas das regiões. Essas sete obras vão dar inclusão para as crianças poderem ter um bom desenvolvimento infantil, além de mais oportunidade às mães que precisam trabalhar. É um passo muito importante para o Marajó”, comentou o secretário de Estado de Educação.

Para Vitória Brandão, agricultora e mãe dos pequenos Eduarda e Davi, a construção de uma creche no município de Breves permitirá com que trabalhe e estude mais aliviada.

“Minha expectativa com a creche é que ela venha oferecer espaço para nossas crianças. Somos agricultores, também estudamos, então precisamos da creche para receber nossas crianças e ampará-las. A gente acaba tendo que levá-las até o roçado, porque não tem com quem deixar. Sou estudante do ensino superior, também preciso levar junto. Com a creche tudo será mais fácil”, relatou Vitória, que faz um curso tecnólogo em Agroecologia no município.

Texto: Marcelo Júnior – Ascom/Seduc.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará