Estado lança o projeto ‘Por Todas Elas’ e implementa o Fórum Estadual de Políticas para Mulheres, em Belém

Como parte da programação em homenagem ao Dia das Mulheres, o Governo do Pará lançou na manhã desta segunda-feira, 4, o projeto “Por Todas Elas”, que tem como objetivo levar ações sociais, de saúde, empoderamento e capacitação às mulheres em todo o estado.

A cerimônia foi aberta pela vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, que reafirmou o empenho e dedicação do governo em fomentar a criação de políticas públicas específicas para atender as mulheres. Por meio do projeto, que funcionará de forma itinerante, percorrendo todos os 144 municípios do estado, o governo vai fortalecer e apoiar as mulheres paraenses.

“Nosso projeto vai percorrer as 12 regiões de integração do Pará e será realizado através de caravanas com programação técnica de capacitação sócio-política. Nessas rodas de conversa, vamos produzir o nosso produto final, que será divulgado em formato de carta aberta, pelas 12 mulheres que serão selecionadas para representar cada região”, explicou a vice-governadora.

Durante o evento, também foi realizada a assinatura de ato formal para a implementação do Fórum Estadual de Políticas para Mulheres. O fórum tem como foco debater sobre a importância da participação das mulheres na política e, a partir dos debates, ressaltar a importância da criação de políticas públicas que venham fortalecer o combate à violência doméstica, o feminicídio, a misoginia e a violência política de gênero. Além de pensar em estratégias para intensificar e melhorar os serviços já oferecidos pelo governo, para que eles cheguem até as mulheres que mais precisam.

Para a titular da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), Paula Gomes, estas ações são responsáveis pela transformação da sociedade, inserção e valorização das mulheres. “É com muita alegria que nós estamos recebendo tantas mulheres nesse evento tão importante. O avanço que nós buscamos na sociedade depende da união de homens e mulheres trabalhando juntos, para que nós possamos romper as dificuldades que as mulheres vivenciam no dia a dia”.

O evento contou ainda com a participação da secretária Nacional de Articulação Institucional do Ministério das Mulheres, Carmem Foro. “Hoje já percebemos um grande avanço dos projetos de políticas para mulheres. Este fórum, ao ser instalado, é decisivo para que as mulheres dos municípios recebam as políticas públicas. E, é por isso, que o governo federal precisa dessa aliança com os governos estaduais e municipais. É fundamental todo esse apoio que estamos recebendo do governo do estado”, finalizou, Carmem Foro.

A programação segue durante toda a tarde de hoje, 4, com palestras, rodas de conversa e debate sobre os Organismos de Políticas Públicas (OPM’s).

OPM’s

Os Organismos de Políticas para Mulheres são responsáveis pela criação, implementação e execução de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos das mulheres, além de promover a equidade de gênero.

As OPM’s funcionam nas esferas federal, estadual e municipal, com a função de elaborar e coordenar as políticas públicas para mulheres, por tanto, secretarias, departamentos, assessorias especiais, divisões, coordenações e núcleos específicos da garantia de direitos humanos de mulheres, podem ser consideradas OPM’s.

Projeto “Por Todas Elas – o lugar e o poder das mulheres na política”

O projeto “Por Todas Elas” é uma iniciativa do Governo do Pará que, por meio de rodas de conversas, visa fomentar os debates sobre a importância da participação feminina na política como protagonistas na construção de direitos.

Texto: Mila Amaral/Ascom Semu

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará