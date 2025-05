Finalmente retorna um dos melhores animes românticos recentes: A 2ª temporada de My Dress-Up Darling revela trailer com a volta de Gojo e Marin

Esta comédia adolescente com cosplay bombou em 2022 e finalmente continuamos de onde paramos.

Os últimos anos têm sido excelentes em termos de comédias românticas de anime, e uma das joias que pudemos ver em 2022 foi My Dress-Up Darling – Sono Bisque Doll wa Koi o Suru -, que inclusive conseguiu competir em popularidade com Demon Slayer e Attack on Titan durante sua exibição.

Voltamos com os cosplays

My Dress-Up Darling nos apresentava Gojo, um rapaz introvertido que sonha em se tornar um mestre artesão de bonecas tradicionais. E quando sua colega Marin descobre que ele sabe costurar, o recruta para ajudá-la a fazer os cosplays com os quais sempre havia sonhado.

Até aí tudo bem, e a química entre seus protagonistas fez com que My Dress-Up Darling rapidamente se tornasse uma das comédias românticas estrela de 2022 e um dos animes mais populares do ano. A continuação demorou muito desde que foi anunciada, mas finalmente depois de três anos de espera agora se confirmou na conta oficial do anime que My Dress-Up Darling retorna em julho de 2025.

Falta definir o dia, que será revelado conforme se aproxima a temporada de anime de verão, mas pelo menos já sabemos quando continua o vai e vem entre Marin e Gojo. A 1ª temporada pôde ser vista na Crunchyroll, e a menos que haja alguma surpresa grande podemos esperar o simulcast também nesta plataforma.

Enquanto isso, o mangá de Shinichi Fukuda já chegou ao seu final com seu capítulo 114 (embora muitos fãs não tenham ficado contentes) e My Dress-Up Darling tem também uma adaptação em live-action em seu currículo. Se a 2ª temporada do anime funcionar tão bem quanto a primeira, ainda teríamos material de sobra para uma 3ª temporada deste romance entre cosplays.

Reprodução Adoro Cinema : Giovanni Rodrigues