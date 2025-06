Estreia de Ancelotti: Brasil enfrenta Equador em jogo decisivo das Eliminatórias

A seleção brasileira encara o Equador nesta quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A partida marca a estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti no comando da equipe, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Motivado com o novo desafio, Ancelotti destacou a importância de liderar a seleção pentacampeã: “Treinar o Brasil não é qualquer coisa. É histórico. Tenho muita motivação e confiança no grupo, pela gana que vejo nos jogadores para vestir a camisa amarela”, afirmou na coletiva de quarta-feira (4).

O Brasil chega para o confronto ocupando a quarta colocação na tabela, com 21 pontos, e busca se recuperar após a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1 — resultado que culminou na saída do técnico Dorival Júnior.

Para conquistar a vitória fora de casa, Ancelotti quer um time equilibrado: “Não basta atacar bem. Precisamos de uma equipe solidária na defesa, que lute e trabalhe junta”. O treinador pode apostar em uma formação inédita, incluindo a estreia do zagueiro Alexsandro, do Lille (França).

A provável escalação tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vinicius Júnior.

