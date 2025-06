CNH Pai D’égua entrega 500 habilitações gratuitas em Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa

O Programa Social CNH Pai D’égua segue transformando vidas no Pará. Nesta quinta-feira (5), cerca de 500 moradores de Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa, na região de integração do Caeté, receberam gratuitamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), durante agenda oficial do Governo do Estado.

Considerado o maior programa de emissão gratuita de CNHs do Brasil, a iniciativa já beneficia 60 mil pessoas de baixa renda em todos os 144 municípios paraenses. A vice-governadora Hana Ghassan participou da entrega e destacou o impacto social da ação: “Não é barato pagar para tirar uma CNH. O documento garante novas oportunidades de trabalho e mobilidade”, afirmou.

Entre as novas habilitadas está Isabela Silva, de Bragança, que conquistou sua CNH na categoria AB mesmo enfrentando o desafio da gravidez durante o processo. “Mesmo na reta final da gestação, não desisti. Agarrei essa oportunidade única para quem não pode pagar”, contou.

O programa tem como objetivo ampliar as chances de geração de renda, permitindo que os beneficiários atuem como motoristas profissionais, taxistas ou em serviços de entrega, além de facilitar o ingresso em concursos públicos que exigem habilitação. Todo o processo desde exames, taxas do Detran até autoescola é custeado pelo Estado, sem nenhum custo para o participante.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, reforçou a importância da iniciativa: “Essas quase 500 CNHs representam muito para o Estado. Estamos também realizando uma edição especial para mães atípicas, ampliando ainda mais o alcance social do programa”.

Imagem: Agência Pará