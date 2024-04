Ex-assessor de Barack Obama é preso suspeito de pedofilia

Rahamim Shy, ex-assessor sênior de políticas do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está sendo acusado de crimes sexuais contra crianças no Reino Unido. Shy foi preso após acusações que incluem organização da prática de pedofilia e posse de imagens pornográficas de menores.

Na última sexta-feira (19), o ex-assessor compareceu ao Tribunal da Coroa de Luton, na Inglaterra. A polícia ainda não revelou detalhes dos atos, mas Shy segue sob custódia até sua próxima audiência judicial, que foi marcada para junho. As informações são da revista Oeste.

Atualmente, Shy tem 46 anos de idade. Entre 2008 e 2014, ele trabalhou no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em um cargo de extrema confiança que englobava a tarefa de aconselhar a Casa Branca sobre como combater o financiamento do terrorismo da Al Qaeda e do Talibã.

Recentemente, Shy estava trabalhando como executivo no banco Citi. Porém, um porta-voz da instituição disseque ele já foi exonerado do cargo.

As contas de Shy no LinkedIn e demais redes sociais foram apagadas.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels