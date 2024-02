Presente em quase todos os jogos, Biel revela ansiedade para estreia do Paysandu na Copa do Brasil: “Grande responsabilidade”

Em 2024, o Paysandu ainda não sabe o que é perder. São sete jogos, cinco vitórias e dois empates no Campeonato Paraense. Presença constante no time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, o meia Biel afirma que a tarefa agora é manter a boa fase também na Copa do Brasil, que tem enorme visibilidade. A estreia do Papão ocorre nesta quinta-feira (29/02), a partir das 21h30, contra o Ji-Paraná.

“Estamos trabalhando firme para isso, manter essa sequência de bons resultados. Sabemos que é um grande desafio e uma grande responsabilidade, mas temos um elenco com condições de levar o Paysandu longe em tudo que disputar. Estou muito feliz com minha sequência de jogos, vou continuar trabalhando firme para dar muitas alegrias ao clube e a essa linda torcida”, comentou o jogador, que só ficou de uma partida no Estadual.

Com quase 90% de aproveitamento na temporada, o Paysandu é dono da melhor campanha do Campeonato Paraense. É o líder do torneio, com 17 pontos conquistados. Biel teve, inclusive, a chance de viver a atmosfera do clássico contra o Remo. Ele diz que ficou impressionado com o tamanho da rivalidade entre as equipes.

“Clássico sempre é um jogo diferente. Entramos para vencer, pressionando o adversário, tivemos muitas chances no começo do jogo e não fizemos. Jogo complicado, mas que soubemos jogar, no detalhe não saímos com a vitória. Fiquei bem impressionado com a rivalidade envolvida, é muito especial jogar uma partida assim”, destacou.

Foto: Divulgação/Paysandu