Lula passou 545 dias no exterior nos três mandatos como presidente do Brasil

Um novo levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou extensivamente durante seus três mandatos presidenciais. Elaborado pelo Instituto Teotônio Vilela, o estudo mostra que Lula passou um total de 545 dias no exterior em viagens oficiais.

Em seu terceiro mandato, o petista já acumulou 74 dias viajando para o exterior, o que equivale a 2 meses e 14 dias de trabalho fora do Brasil em 15 meses de governo.

Ainda que seja um número expressivo, o tempo de viagens do Lula 3 não chega perto do recorde anual de Lula em 2009, quando ele passou 92 dias – mais de 3 meses – fora do país.

O levantamento exclusivo foi obtido pelo Poder360 e revela que Lula fez 246 viagens internacionais desde que assumiu o cargo pela primeira vez em 2003. Essa contagem inclui os dois mandatos de 2003 a 2010 e as viagens realizadas até 17 de abril de 2024.

A pesquisa faz parte da iniciativa “Farol da Oposição”, liderada pelo PSDB, com o objetivo de fornecer dados sobre o governo federal aos políticos tucanos.

Comparando a agenda externa dos cinco presidentes brasileiros nos últimos 30 anos (Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro), Lula se destaca como o que mais viajou. No período de 1995 a 2024, esses presidentes passaram um total de 1.166 dias fora do país. Desses, 46,7% foram viagens feitas por Lula.

Imagem: Pleno.News