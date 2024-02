Ex-piloto Wilson Fittipaldi morre em São Paulo aos 80 anos

O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi Jr. morreu nesta sexta-feira (23), aos 80 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro do ano passado, no Hospital Prevent Senior, na Zona Sul da capital, após sofrer uma parada cardíaca.

Wilsinho, como era conhecido, se engasgou com um pedação durante um almoço de Natal, quando também comemorava os seus 80 anos.

– No almoço de Natal o Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e teve uma parada cardíaca. Foi reanimado e se encontra sedado e entubado. Estamos aguardando ele acordar. Ele tem um histórico pós-cirúrgico difícil de retorno pós-sedativo. Um dia por vez, vamos aguardar – disse na época Rita Fittipaldi, esposa do ex-piloto.

Wilson foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto do hospital em 16 janeiro. Em 23 de janeiro, no entanto, um quadro de espasmos fez com que ele voltasse a ser sedado.

Wilson Fittipaldi é irmão mais velho do bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Ele atuou por três temporadas na maior categoria do automobilismo mundial: 1972, 1973 e 1975, pelas equipes da Brabham e pela Copersucar.

Além da esposa, o ex-piloto deixa um filho, o também ex-piloto Christian Fittipaldi, de 53 anos.

Fonte: Pleno News/ Foto: SEBASTIÃO MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO