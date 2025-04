Exportações de produtos do agronegócio paraense cresceram quase 14% no primeiro trimestre, diz a Sedap

O Estado do Pará fecha o primeiro trimestre deste mês com um crescimento de 13,66% nas exportações do agronegócio. O alcance foi de US$ 650,01 milhões, segundo o estudo elaborado regionalmente pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas (Nuplan) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Os dados foram extraídos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)/ Agrostat – Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro e Comex Stat da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

O Pará respondeu por 1,72% das exportações do agro nacional, por 32,34% da Região Norte e por 12,83% do total exportado pelo próprio estado. No primeiro trimestre de 2025, as exportações do agronegócio paraense apresentaram trajetória de crescimento expressiva, segundo explicou o estatístico João Ulisses Silva. Ele detalhou que o valor exportado passou de US$ 179,41 milhões em janeiro para US$ 187,44 milhões em fevereiro, atingindo US$ 283,16 milhões em março — uma expansão acumulada de 57,80% no período, conforme esmiuçou.

“Esse avanço foi impulsionado, principalmente, pelo aumento das exportações dos segmentos de carnes, animais vivos e do complexo da soja, que vêm ganhando relevância na pauta exportadora do Estado”, explicou o responsável pelo levantamento.

Ele informou, ainda, que apesar dos dados serem extraídos dos órgãos federais, cabe à Sedap, por meio da análise desses dados, elaborar regionalmente o levantamento, que fica à disposição de qualquer interessado no estudo completo.

“Em nível de Estado esses dados que são de suma importância para as autoridades locais do setor do agronegócio ou para qualquer pessoa que queira acessar os dados ter conhecimento do desempenho da exportação do agronegócio paraense. Esse levantamento está disponível na página virtual da Sedap”, orientou.

DESTINOS

Nos primeiros três meses de 2025, a China foi o principal destino das exportações do agronegócio do Estado do Pará, concentrando 33,84% do valor total exportado, com um montante de US$ 219,78 milhões, segundo explicou a coordenadora do Núcleo de Planejamento da Sedap, Maria de Lourdes Minssen. Ela complementou que os Estados Unidos (EUA) seguiram como segundo maior destino, com US$ 52,46 milhões (8,07%), seguidos pelo Egito com US$ 47,29 milhões (7,28%), e Marrocos com US$ 32,60 milhões (5,02%).

“Israel com US$ 30,25 milhões – 4,65%, o Líbano com US$ 26,83 milhões – 4,13% e Hong Kong com US$ 23,55 milhões – 3,62% também foram outros destinos importantes; esses países, juntos, representaram aproximadamente 67% do valor total das exportações agropecuárias do Pará no período”, complementou a coordenadora.

Ao longo do primeiro trimestre deste ano, de acordo com Minssen, o Pará exportou produtos agropecuários para 109 países.

“A lista completa está no nosso levantamento e pode ser acessada pelo portal da secretaria que é o www.sedap.pa.gov.br”, orientou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias