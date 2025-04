Eleição no Cassazum – Chapa 01 divulga cronograma de trabalho para associados

As eleições para conhecer a nova diretoria do Cassazum, acontecem nesta sexta-feira, 25, com três chapas concorrendo ao pleito que acontecerá no salão nobre do clube militar, a partir das 8 horas, estendendo-se até às 17 horas, seguido apuração dos votos. A chapa 01, com slogan “Cassazum Unido Fortalecendo o Progresso”, da situação, encabeçada pela Suboficial Heloísa Helena, tendo como vice-presidente Suboficial, Alessandro, deu a conhecer a meta de trabalho que pretende executar caso vença a eleição.

É destacada a reforma e revitalização no clube do bairro do Marco. São elas: Reforma do Estatuto Social; Reforma do Regimento Interno; Reforma do Salão de Pilates; Reforma da Secretaria com criação de uma recepção moderna para atender os associados e a revitalização dos muros do clube com identidade visual institucional.

Construção e adequação no Cassazum: Construção da passarela coberta na lateral da piscina, saindo do Salão 14 Bis, até o local do Boteco. Construção da passarela coberta na entrada do clube até a portaria 2.

Entretenimento no Cassazum: Sextas Feiras: almoço especial e entretenimento para os associados. Sábados: feijoada e pagode de mesa exclusivamente para os associados. Domingos: Café de manhã e Feirinhas Interativas para os associados e Euvoulouvar – um dia de Fé, música e comunhão com Deus no Cassazum.

Foto: Divulgação