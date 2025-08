Faltando 100 dias para a COP30, governador do Pará diz que obras estarão prontas até outubro e Círio será teste

Com o início da COP30 marcado para 10 de novembro de 2025, o governo do Pará reforça que as obras estruturantes em Belém serão concluídas até outubro, utilizando o tradicional Círio de Nazaré como ensaio para a logística do evento . Segundo o governador Helder Barbalho, a aproximação da conferência reforça a urgência em finalizar os projetos que transformarão a capital paraense.

Estão em prática mais de 30 obras distribuídas por toda a cidade, com foco em mobilidade urbana, saneamento, espaços culturais e habitação. Entre os destaques estão o Porto Futuro II e o Parque da Cidade, ambos com índice de execução superior a 90% .

Intervenções importantes em canais e drenagem incluem o Nova Doca (93%), Nova Tamandaré (87%), Gentil (98%) e Marambaia (85%), beneficiando diretamente cerca de 500 mil moradores com controle de alagamentos e melhorias urbanas .

O governador também confirmou que o Círio de Nazaré servirá como “teste operacional” para a COP30, com previsão de reunir milhares de visitantes e demandar soluções semelhantes às que serão usadas em novembro, como transporte, segurança e acolhimento de visitantes .