Setur realiza Seminário “RUMOS” para discutir o futuro do turismo sustentável pós-COP30

A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) do Pará organiza nos dias 4 e 5 de agosto a primeira edição do Seminário RUMOS: O Turismo pós‑COP30, em Belém. O evento reunirá cerca de 300 participantes entre especialistas, gestores públicos, empresários, lideranças comunitárias e pesquisadores, com o objetivo de posicionar o Pará como referência nacional e internacional em turismo sustentável .

Durante o seminário serão discutidos temas como turismo regenerativo — que busca deixar o destino melhor do que foi encontrado —, valorização da cultura local e integração com a agenda climática, digital e territorial. Segundo os organizadores, o evento visa articular políticas públicas, capacitação e inovação para fomentar experiências turísticas com impacto positivo .

A programação inclui palestras e painéis com especialistas como Jaqueline Gil (UnB/Ex‑Embratur), Marina Figueiredo (Braztoa), Caio Esteves e Rayane Ruas. Serão debatidos temas como tendências de consumo, marketing turístico, turismo cultural amazônico, uso de dados no planejamento e hospitalidade com identidade local .

O seminário culminará com a leitura da Carta do Pará para o Turismo Sustentável, documento que reunirá diretrizes e compromissos para a construção coletiva de políticas públicas. Também será lançado oficialmente o Selo Visit Pará, uma marca de posicionamento turístico voltada à COP30 e à promoção de boas práticas sustentáveis no setor .

Imagem: Agência Pará