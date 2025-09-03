quarta-feira, setembro 3, 2025
Fé e cultura: Vigia se prepara para o 328º Círio de Nazaré com procissão, arte e transmissões ao vivo

O município de Vigia, no nordeste do Pará, já respira a emoção do Círio de Nazaré, que chega à sua 328ª edição no próximo dia 14 de setembro. Muito mais que um evento religioso, a festa une tradição, fé e cultura, atraindo devotos e visitantes que participam das homenagens à padroeira.

A história dessa devoção é antiga: registros de 1697 relatam que o padre jesuíta José Ferreira conheceu a “imagem milagrosa de Nossa Senhora de Nazaré” durante uma viagem. Desde então, a comunidade de Vigia mantém viva a tradição de romarias, novenas e procissões em louvor à santa, tornando a festa uma das mais antigas da Amazônia.

Exposição e instalações artísticas

Além da procissão, os fiéis poderão visitar a exposição “Imagens da Devoção”, que ficará aberta até dezembro no Santuário da Mãe de Deus. O espaço reúne fotos históricas do Círio, crônicas sobre a origem da devoção em Portugal, Vigia e Belém, além de mantos da padroeira.

A mostra também aposta na inovação, trazendo imagens criadas por inteligência artificial e cerca de 90 pequenas berlindas confeccionadas por comunidades locais, formando uma instalação artística emocionante. Outro destaque será a reprodução da “lenda do achado” da imagem da santa, recriada em um mangal próximo ao local onde hoje está o Santuário.

Programação interativa

Quem não puder estar presente também poderá acompanhar parte da programação online. Uma transmissão ao vivo, direto da sacristia barroca do Santuário, reunirá historiadores, antropólogos e especialistas para falar sobre a religiosidade popular e a força cultural do Círio de Nazaré.

Visita especial

Após os festejos em Belém, a Imagem Peregrina fará uma visita a Vigia, reforçando a conexão entre as duas cidades e ampliando ainda mais o sentimento de devoção. A iniciativa é organizada pelo jornalista Nélio Palheta e pelo padre Silvestre Sales.

Com religiosidade, história e arte, Vigia celebra sua fé e mantém viva uma das tradições mais fortes do Pará, que emociona gerações há mais de três séculos.

Imagem: Agência Pará

