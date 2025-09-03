quarta-feira, setembro 3, 2025
Vídeo: prefeito de Belém compartilha em suas redes sociais sobre a operação “Vaga Segura” contra flanelinhas


A Prefeitura de Belém anunciou, por meio das redes sociais do prefeito Igor Normando, o início da operação “Vaga Segura”. A iniciativa tem como objetivo fiscalizar e remover cones, cavaletes e outros objetos usados para privatizar vagas de estacionamento em espaços públicos.

A operação visa garantir o uso legal e justo das vias, combatendo a coação, a extorsão e os abusos praticados contra motoristas. O prefeito ressaltou que a ação não proíbe o trabalho de ninguém, mas sim combate a ilegalidade e o uso indevido de espaços que pertencem a toda a população.

Se você for vítima de coação, pode denunciar através do Disque-Denúncia 153. A Guarda Municipal agirá para evitar que esse tipo de abuso se repita e para assegurar o respeito ao direito de ir e vir dos cidadãos.

