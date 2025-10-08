Feira de Artesanato do Círio 2025 prepara grandes novidades

A feira começa nesta quinta-feira (9) e segue com entrada gratuita até o dia 15 de outubro.



A celebração da fé, cultura e empreendedorismo ganha um palco grandioso em Belém com a abertura da 3ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC). O evento, promovido pelo Sebrae no Pará, começa nesta quinta-feira (09), às 10h, no Estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro. A solenidade de abertura contará com o Rito da Bênção, presidido pelo padre Francisco Assis da Basílica Santuário, e a presença da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré da Guarda de Nazaré, marcando um início de grande significado.

A Feira segue até o próximo dia 15 de outubro, funcionando diariamente das 10h às 22h, exceto no dia 12, quando abre às 15h. A entrada é gratuita, oferecendo acesso fácil a um universo de criatividade e cultura amazônica.

Um Evento de Números Expressivos e Diversidade

A edição de 2025 é realmente histórica. A FAC reúne 210 empreendedores em uma área de mais de 4.000m². Desses, 159 são artesãos que apresentam uma vasta gama de tipologias, como miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré feitas em crochê e macramê. Os demais expositores representam outros segmentos essenciais da economia local.

A diversidade da feira se manifesta em espaços temáticos como:

Vitrine Amazônia: Para a comercialização de produtos da bioeconomia, bem-estar, estética, alimentos e bebidas.

Espaço de Empreendedorismo Inclusivo: Uma vitrine inédita nesta edição.

Mundo Amazônia: Apresenta os trabalhos de artesãos indígenas venezuelanos da etnia Warao, diversas etnias indígenas brasileiras (Kaiapó, Ticuna, Assurini, Xicrin, Xipaya, Parakanã, Arara e Galibi-Marworno) e o artesanato de comunidades quilombolas de Salvaterra, Acará e Baião.

Outros espaços importantes incluem o Kids, Sebrae Recicla e Acredita.

Inovação e Sustentabilidade em Foco

A FAC 2025 inova com o conceito “Arte que preserva, cultura que inspira”, uma clara alusão à COP 30. Essa temática perpassa a estrutura física do evento, as peças dos artesãos e diversas iniciativas.

Outra novidade importante está no espaço Acredita, onde empreendedores da FAC poderão receber orientações financeiras, incluindo linhas de crédito, uma ação realizada pela primeira vez no evento. Complementando o caráter inovador e social, o Espaço de Empreendedorismo Inclusivo destaca produtos feitos por mães de pessoas com deficiência ou neurodivergentes, reforçando o compromisso da feira com a inclusão.

A expectativa para esta edição é alta: a organização prevê a venda de mais de 65 mil peças, a geração de R$ 3,2 milhões em negócios e a visita de mais de 50 mil pessoas ao longo dos sete dias.

A FAC conta com o apoio de diversas entidades governamentais e instituições, como o Governo Federal, o Governo do Pará (Secult, SEPI, Semas, Sespa, Polícia Militar), a Prefeitura de Belém, a Funai e a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Foto Arquivo: Mário Quadros / Ascom Secult