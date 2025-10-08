Instituição de educação médica de Belém oferece exames gratuitos de ultrassom e colposcopia para a comunidade

Quem precisa fazer exames de ultrassonografia e colposcopia, de graça, tem uma excelente oportunidade. A Afya Educação Médica Belém está com vagas disponíveis para esses exames oferecidos de forma gratuita à comunidade. O atendimento para a colposcopia será no dia 18 deste mês, já para a ultrassonografia as datas são 17, 18, 24 e 25 também deste mês de outubro. Ambos os exames necessitam de agendamento prévio.

Essas ações fazem parte das atividades da Afya para levar mais saúde e prevenção à população, além de ajudar na formação prática dos estudantes dos cursos da área da saúde. “As iniciativas reforçam o compromisso da Afya com a formação médica humanizada e com o cuidado à comunidade. É uma oportunidade para que nossos estudantes aprendam na prática, enquanto a população tem acesso a exames importantes de forma gratuita”, destaca Thaís Fernandes, diretora da Afya Educação Médica Belém.

A ultrassonografia é um exame simples, rápido e sem dor, utilizado para avaliar órgãos internos e identificar possíveis alterações, como inflamações, cistos ou tumores. Já a colposcopia é um exame ginecológico fundamental para detectar precocemente lesões no colo do útero, muitas vezes associadas ao HPV — principal fator de risco para o câncer de colo uterino.

Em caso de interesse, você já deve fazer o agendamento obrigatório pelo WhatsApp (91) 99126-7668. Não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde e garantir seu exame gratuito.

Imagem: Divulgação