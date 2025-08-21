quinta-feira, agosto 21, 2025
Feira do Livro e das Multivozes impulsiona venda de lembrancinhas literárias em Belém

Na 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada no Hangar Centro de Convenções em Belém até sexta-feira (22), as lembrancinhas inspiradas no universo literário têm feito sucesso entre os visitantes  ao lado dos livros, claro. Itens como ecobags com frases de autores, bottons, canecas personalizadas, marcadores de página e os famosos “patinhos literários” são os queridinhos nos estandes da Feira Criativa.

Monique Farias, livreira da Selecta Livros, explica o apelo afetivo desses objetos: “Além dos livros, o público procura bastante outros produtos relacionados ao mundo literário, inclusive, para guardar como memória afetiva de cada edição da Feira do Livro. Aquela lembrança estará relacionada a um passeio em família, com pessoas queridas ou mesmo sozinha nesse espaço, que é tão acolhedor e agregador.”

Para a professora de geografia Conceição Rosa, tais produtos fortalecem a relação das pessoas com a leitura. Ela diz que levou sua enteada para a Feira justamente para que ela também se conecte com esse universo. “Estes objetos lúdicos, como ecobags com frases de autores, estimulam o imaginário e provocam a aproximação com o mundo literário.”

A gerente da Guarderia Souvenirs Literários, Augusta Carneiro, participa do evento desde 5 edições e reforça o vínculo da loja com a cultura paraense. “Temos bottons e marcadores de página, sobretudo de autores nacionais e paraenses, que funcionam como mais uma forma de incentivar a leitura. Costumo dizer que presentear com livros é um incentivo, mas usar uma ecobag ou outros produtos desse universo faz reverberar ainda mais a literatura.”

A estudante universitária Lívia Dickson também destaca a importância dessas lembrancinhas para atrair o público jovem: “Os jovens precisam de estímulos para largar o celular e se aproximar mais dos livros. Acredito que participar da Feira, vendo esses produtos, pode funcionar como uma ponte para entrar nesse mundo tão especial.”

A Feira do Livro e das Multivozes é muito mais do que um evento literário  é um espaço de memórias, afeto e conexão com o saber. A variedade de produtos, combinada com oficinas, rodas de conversa e atrações culturais, cria uma atmosfera acolhedora e criativa, essencial para fortalecer o hábito da leitura e o senso de pertencimento à cultura amazônica.

Imagem: Agência Pará

