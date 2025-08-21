Manto do Círio 2025 entra na fase final de preparação

A apresentação oficial acontece no dia 9 de outubro, após a missa das 18h, na Basílica Santuário.

O manto do Círio de Nazaré 2025 já está em fase de finalização. O processo criativo começou em fevereiro, quando a estilista Letícia Nassar recebeu o convite do casal coordenador do Círio 2025, Antônio e Rosa Sousa. A confecção e o desenho são assinados por Letícia, que contou com o apoio de uma equipe formada por Luiz Paulo Ferreira, Fernando Machado, Daniela Guerra, Sheila Craveiro e Rita Tomé.

Letícia já tem uma forte relação com o Círio. Em 2023, foi convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de uma imagem de Nossa Senhora que participou do Círio de Nazaré em Miami, nos Estados Unidos. Já em 2024, foi a responsável pela criação do manto oficial da festividade.

Segundo a estilista, a peça está praticamente pronta, restando apenas a aplicação de algumas joias. A concepção artística foi um pedido especial do casal coordenador e permanece em segredo até a data da apresentação. Inspirado no tema do Círio deste ano, “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, o manto narra como Maria se revela como Mãe e Rainha, trazendo riqueza de detalhes em vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.

“É uma emoção impossível de descrever. Servir o Círio e servir Maria já é uma honra imensa, mas ter a oportunidade de criar e executar símbolos que evangelizam e tocam os corações é uma bênção e também uma grande responsabilidade. Cada manto é único, cada Círio traz emoções diferentes, mas o tema deste ano me sensibiliza de forma especial. Espero que os romeiros sintam essa emoção e percebam o significado de cada detalhe que envolve a nossa padroeira”, afirmou emocionada Letícia.

A cerimônia de apresentação do manto será no dia 9 de outubro, às 18h, durante missa na Basílica Santuário. Mais do que um ornamento, o manto é um símbolo essencial do Círio. Sua criação precisa atender a exigências específicas: refletir sobre o tema da festa, transmitir uma mensagem evangelizadora e reforçar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré por meio de cores, adereços e símbolos cuidadosamente pensados.

Segundo o coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, a escolha foi feita com zelo e espiritualidade: “A escolha do manto do Círio 2025 foi feita com muito cuidado e oração. Procuramos um desenho que traduzisse o tema deste ano e, ao mesmo tempo, refletisse a fé e a identidade do povo paraense. Cada detalhe carrega um significado especial, pensado para transmitir esperança, devoção e a proteção de Nossa Senhora sobre todos nós.”

História do manto

A tradição do manto remonta à origem do Círio, desde que o caboclo Plácido encontrou a imagem de Nossa Senhora às margens do igarapé Murucutu. Nos primeiros anos, o manto tinha formato retangular. Mais tarde, a confecção passou a ser feita pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que produzia os mantos com materiais doados por promesseiros até o seu falecimento, em 1973. Desde então, a tradição se manteve viva, renovando a cada ano a devoção e a fé do povo paraense.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Imagem: Arquivo pessoal e Rosana Pinto – ASCOM DFN