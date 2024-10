Feirão Limpa Nome: Paraenses podem negociar dívidas com até 99% de desconto

A Serasa está realizando o maior Feirão Limpa Nome de negociação de dívidas, com 550 milhões de ofertas e descontos de até 99%. A iniciativa contará também com parcelamento conforme a necessidade de cada orçamento.

De acordo com a Serasa, são mais de mil empresas participantes, incluindo setores do varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, entre outros. As negociações podem ser feitas por meio do aplicativo ou do site da Serasa até o dia 29 de novembro.

Só no estado do Pará, o Mapa de Inadimplência da Serasa, referente ao mês de setembro, indica que existe 2.645.131 milhões de pessoas nessa situação. O Mapa ainda mostra que a maior parte das dividas no Pará está concentrada na população entre 26 e 40 anos.

Serviço

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Foto: Reprodução Internet