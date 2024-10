Vice-governadora visita pacientes do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, visitou, na manhã desta quarta-feira, 30, pacientes do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém. Acompanhada da secretária de Estado de Saúde Pública (Sespa), Ivete Vaz, a gestora conversou com usuários e acompanhantes nas brinquedotecas da unidade e entregou presentes durante a visita às enfermarias, em ação alusiva ao mês das crianças. Na oportunidade, a vice-governadora ainda realizou a entrega dos kits de higiene e conheceu projetos que humanizam o trabalho desenvolvido na instituição, referência em oncologia pediátrica na região amazônica.

Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hoiol é gerenciado pelo Instituto Diretrizes (ID), sob o contrato de gestão do Governo do Estado, por meio da Sespa, e atende pacientes de 0 a 19 anos incompletos, oriundos dos 144 municípios paraenses e estados vizinhos. Ao chegarem na unidade, as autoridades foram recebidas pelo diretor regional do ID, Lucas Urel; pela diretora-geral, Sara Castro, e demais membros da diretoria do Hoiol; além de profissionais da saúde e usuários do serviço.

Em seu discurso, Hana parabenizou a instituição, que integra uma rede de assistência cada vez mais inclusiva e humanizada. “Ainda estamos no mês das crianças e viemos aqui para promover uma manhã alegre a todos vocês. Trouxemos brinquedos para as nossas crianças e esperamos que se sintam acarinhados neste momento. Viemos quebrar a rotina hospitalar, que acredito que deva ser exaustiva. Por isso, parabenizamos também a secretária de Saúde, a direção e toda a equipe técnica do hospital, que trabalha no acolhimento dessas famílias”, afirmou a vice-governadora.

A secretária de Saúde reforçou o compromisso da gestão com a oncologia pediátrica e com o hospital, que passa por reforma da estrutura predial. “É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez nesta unidade e é com muito carinho que nutrimos essa parceria. O Governo do Pará está dando um grande presente a todos os usuários: a reforma geral do Hoiol. A previsão é que a obra seja entregue pelo governador em até um ano. Estamos reformando um hospital em pleno funcionamento, portanto seguimos a etapa do projeto para não parar o atendimento”, explicou.

A obra, prevista para ser entregue em outubro de 2025, inclui, dentre outras medidas, a reformulação da climatização com a instalação de novos aparelhos de ar condicionado, pisos, portas, além da revisão nos sistemas elétricos e de iluminação da unidade, assim como da programação visual da unidade. A reforma hospitalar vai otimizar a prestação de serviços de média e alta complexidade ofertados no hospital.

A diretora-geral do Hoiol, Sara Castro agradeceu às visitantes “pela sensibilidade para com os usuários e acompanhantes”. “Acredito que foi um momento muito especial para as crianças. A presença da vice-governadora e da secretária de saúde na unidade reforça o compromisso com o tratamento humanizado, que vai além do médico e assistencial. Atentamos para o bem-estar integral e priorizamos atividades que promovam memórias afetivas alegres aos pacientes que lutam contra o câncer”, afirmou.

Vice-governadora conheceu o projeto Visita Pet na unidade

Fortalecendo políticas de cuidado integral do paciente, o Hoiol desenvolve projetos que promovem apoio psicológico e recreativo, garantindo um tratamento diferenciado. Ações, realizadas em parceria com o voluntariado cadastrado na instituição, priorizam a saúde mental de pacientes e acompanhantes na jornada contra o câncer.

A exemplo dessas iniciativas, as representantes do poder executivo conheceram o cão terapeuta Alecrim, do Batalhão de Ação com Cães (BAC) da Polícia Militar do Pará, que interagiu com pacientes em mais uma edição do Projeto “Visita Pet”. A ação, desenvolvida regularmente pelo Escritório de Experiência do Paciente (EEP) do hospital, faz uso da Terapia Assistida por Animais (TAA) e visa amenizar os efeitos de longos períodos de internação.

Segundo estudos, esse tipo de terapia trazem benefícios físicos e mentais, uma vez que contribuem para a melhora do sistema imunológico e da capacidade motora do paciente, além de atuar na diminuição de sintomas da ansiedade e depressão. A visita com os pets é monitorada por especialistas e a liberação do usuário para a interação com os animais ocorre somente após avaliação da equipe multidisciplinar do Hoiol.

Moradora do município de Parauapebas, Leonay Pereira, de 30 anos, acompanha o filho Davi Emanuel, de 11 anos, há dois anos em tratamento contra leucemia. A cada 15 dias, mãe e filho vêm a Belém para passar por consultas, exames e tratamento quimioterápico endovenoso. Para a família, a quebra da rotina é muito importante durante a hospitalização por deixar o ambiente mais acolhedor e leve. “Eu ganhei um carrinho, uma garrafinha e um kit de higiene, foi muito legal. Eu também gostei muito de ver o Alecrim, sempre fico feliz com a presença dele, gosto muito de cachorros”, disse o menino.

“Essa visita das autoridades foi muito importante para nos tirar de uma rotina entediante, assim como as outras ações de humanização realizadas pelo hospital. Isso porque os pacientes vêm para cá para passar pelos mesmos processos e receber o carinho das pessoas acaba motivando e alegrando as nossas crianças”, afirmou Leonay.

Desenvolvimento contínuo do cuidado humanizado e especializado do câncer infantojuvenil

Hospital público, integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hoiol é referência na região amazônica no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil. De 2019 a setembro deste ano a unidade registrou 1.175 novos casos de câncer, sendo 633 de neoplasias hematológicas, como a leucemia, tipo mais incidente em crianças. Mas vale ressaltar que a instituição assiste ainda crianças e adolescentes com tumores benignos, o que garante o acesso mais célere desses usuários às intervenções terapêuticas necessárias para o tratamento especializado. De 2019 a setembro de 2024, 396 pacientes com esse perfil foram atendidos na instituição.



Texto: Ellyson Ramos – Ascom Hoiol

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará