Feiras de Belém garantem o preparo do tradicional almoço do Círio

Os ingredientes regionais para o tradicional almoço do Círio de Nossa Senhora de Nazaré podem ser encontrados com preços acessíveis nas feiras e mercados de Belém, aponta a pesquisa divulgada ontem, segunda-feira, 06, pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese Pará).

“Os preços em média aumentaram 10% nos últimos doze meses, o que consideramos equilibrado, levando em consideração a demanda desses produtos nesse período, que tende a aumentar, principalmente agora com a aproximação da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), período em que os restaurantes e hotéis já se preparam para a grande receptividade e consumo local”, destacou o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, destaca que as feiras e mercados municipais também são uma ótima oportunidade para quem deseja barganhar valores mais acessíveis com produtos frescos, advindos diretamente dos produtores. “Sem contar que, assim como os supermercados, nossos feirantes também têm a facilidade de comercializar com cartão de crédito, Pix e demais formas de pagamentos, pois são também empreendedores que sabem atrair os clientes”, disse André.

“Viemos de Ananindeua comprar a maniva aqui do Ver-o-Peso. Compramos três quilos, tanto para o almoço do Círio, como para comemorar o aniversário de 60 anos do meu esposo. Aqui o produto é de qualidade e está bom de preço”, disse Rosa Reis, 51 anos, que veio com toda a família comprar o produto e passear no cartão postal de Belém.

Oportunidade de aumento da renda para feirantes e produtores

A vendedora de tucupi da feira do Ver-o-Peso, que também leva o nome da padroeira da capital paraense, Nazaré Sousa, de 60 anos, conta que este é o momento de lucrar para os vendedores e também para os produtores familiares que revendem o produto. “No tempo da minha mãe, ela quem tirava com a peneira a mandioca moída, agora dependemos da agricultura familiar, localizada no bairro da Terra Firme”, disse a permissionária.

Ruberval Amorim das Neves trabalha há 20 anos na Feira da 25, no bairro Marco. O vendedor de jambu vê esse período “como uma oportunidade para quem trabalha nas feiras de Belém, oferecendo produtos regionais de qualidade e com preços justos”, destacou o permissionário da Sedcon que chega a vender 200 maços de jambu na semana que antecedente ao Círio de Nazaré.

PESQUISA DO ALMOÇO DO CÍRIO

A pesquisa do Sedcon e do Dieese Pará foi realizada de 26 de setembro a 2 de outubro. No período, o preço do maço de jambu oscilou entre R$ 2,50 e R$ 3, já a garrafa pet de 2 litros de tucupi foi custou entre R$ 10 e R$ 15.

O quilo da maniva crua foi encontrado custando entre R$ 5 e 6; já os preços da maniva pré-cozida variaram entre R$ 7 e R$ 15 o quilo.

O pato vivo estava saindo por R$ 120 a R$ 200, pesando entre de 2 quilos e 3,5 quilos.

Nos últimos anos, o frango tem entrado no cardápio do almoço do Círio, especialmente por conta da ampla disponibilidade e dos preços. O alimento vivo, congelado ou resfriado pode ser encontrado em praticamente todas as feiras livres e mercados de Belém com preços variando entre R$ 10 e R$ 15 o quilo.

Fonte e imagens: Agência Belém