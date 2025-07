Salinópolis reforça segurança no último fim de semana de julho com ações integradas da Operação Verão

Para garantir um encerramento tranquilo do mês mais movimentado do verão amazônico, Salinópolis, no nordeste do Pará, recebe reforço no policiamento, monitoramento constante nas praias e ações educativas e preventivas. A cidade, uma das mais procuradas por veranistas em julho, está no centro das atenções da Operação Verão 2025, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (26), equipes atuam de forma integrada nas praias e principais vias da cidade. A fiscalização se intensificou especialmente nas praias do Atalaia e do Farol Velho, com o cumprimento da ordem judicial que proíbe a permanência de veículos na faixa de areia entre 6h e 18h. Quem descumpriu a medida foi orientado a retirar o carro imediatamente.

Outras frentes de fiscalização também seguem em andamento: combate ao uso de som automotivo, venda de bebidas em garrafas de vidro, uso de linhas cortantes para pipas e a condução de veículos sob efeito de álcool. Todas essas ações são coordenadas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, instalado na praia do Atalaia.

Segurança dentro e fora da água

Além das ações ostensivas, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará tem atuado com foco na prevenção. De acordo com o major Rodrigo Martins do Vale, comandante do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), o trabalho vai além do salvamento. A corporação realiza vistorias técnicas em bares, hotéis, casas de shows e oferece orientações sobre primeiros socorros à população.

“Estamos focados em prevenir acidentes, com ações educativas, sinalização nas praias e presença dos guarda-vidas. Também conversamos constantemente com lideranças locais para alinhar estratégias de proteção”, afirmou o major.

Nas praias mais movimentadas, como Atalaia, Maçarico, Corvina, Farol Velho e Espadarte, os bombeiros atuam de forma estratégica com pontos de observação e orientações aos banhistas. As ocorrências mais comuns até o momento foram acidentes com animais marinhos (como águas-vivas), cortes na areia e casos de crianças perdidas.

Para evitar esses transtornos, o Corpo de Bombeiros recomenda:

Evitar caminhar em áreas rasas onde há maior presença de animais marinhos;

Não jogar alimentos no mar, para não atrair animais;

Observar a sinalização e seguir as orientações dos guarda-vidas;

Usar pulseiras de identificação em crianças, com nome e telefone do responsável;

Manter objetos cortantes e recipientes de vidro longe da areia.

A professora Tânia Neves, que estava com a família na praia do Atalaia, elogiou a iniciativa. “Colocamos as pulseiras nas crianças mesmo com elas ficando perto de nós. É uma segurança a mais. Se em algum momento elas se afastarem, alguém pode acionar a gente”, comentou.

Operação segue até agosto

A Operação Verão 2025 teve início no dia 28 de junho e se estende até 4 de agosto. Mais de 9 mil agentes estão envolvidos, cobrindo cerca de 50 localidades por todo o estado do Pará.

Participam da força-tarefa equipes da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Detran, Seap, Artran, Adepará, Ideflor-Bio, além das Guardas Municipais e órgãos federais e municipais de segurança e trânsito.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, o objetivo é garantir a tranquilidade até o fim da temporada. “Salinópolis é uma das cidades mais movimentadas neste período. As ações seguem até o primeiro fim de semana de agosto, para assegurar um verão mais seguro em todo o estado”, destacou.

Imagem: Agência Pará