Final do PSG na Champions “rouba” cena de Roland Garros em Paris

Transmissão da decisão do futebol europeu e Grand Slam ocorrem a menos de 1 km de distância; esquema especial de segurança é acionado

Aleks Klosok, da CNN

O Roland Garros deve viver um sábado (31) atípico em Paris. A poucos metros das tradicionais quadras de saibro de Roland Garros, os holofotes podem se voltar para o Parc des Princes, onde milhares de torcedores do PSG irão se reunir para acompanhar a final da Champions League — a primeira com a equipe parisiense disputando o título.

O estádio do PSG fica a menos de 1 km de Roland Garros, onde cerca de 15 mil fãs devem lotar a quadra Philippe-Chatrier para a sessão noturna do Grand Slam, marcada para as 20h (horário local). Já a decisão da Champions está prevista para começar uma hora depois.

Diante do cenário, a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, afirmou na sexta-feira (30) que há uma operação de segurança em curso, com apoio das autoridades locais, para garantir que tudo transcorra sem problemas.

“Tudo nos arredores do estádio está sendo coordenado pela polícia. Da nossa parte, cuidamos da operação interna e do entorno imediato. A prefeitura da polícia é responsável por tudo além desse perímetro”, explicou Mauresmo à Reuters.

Apesar da coincidência de horários e da expectativa de aglomerações, a diretora minimizou possíveis impactos no evento de tênis: “É como nas Olimpíadas – as pessoas acompanham outros eventos. Se houver algum incômodo, vamos lidar com isso. E, na teoria, não é como se o jogo fosse ter 10 ou 20 gols.”

Se a final repetir a emoção da semifinal entre Inter de Milão e Barcelona, talvez Mauresmo tenha que rever essa última previsão.

Images/DeFodi via Getty Images