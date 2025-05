Saiba quem foi o único brasileiro campeão da Champions League como capitão

Zagueiro Marquinhos pode aumentar essa lista caso seja campeão pelo PSG neste sábado (31)

Leonardo Martins, da CNN

O zagueiro Marquinhos pode se tornar o segundo brasileiro a conquistar o título da Champions League como capitão na história.

O jogador é o atual dono da braçadeira do Paris Saint-Germain, e estará em campo neste sábado (31) liderando sua equipe na final contra a Inter de Milão, em Munique, Alemanha.

Até hoje, Marcelo é o único jogador do Brasil que levantou o troféu da Champions League como capitão. O lateral foi campeão na temporada 2021-22 com o Real Madrid, após final contra o Liverpool.

Marcelo, inclusive, é o brasileiro com mais títulos de Champions League ao lado do volante Casemiro, atualmente no Manchester United. Os dois possuem cinco títulos cada.

Marquinhos pode entrar em lista seleta

Além do feito como brasileiro, Marquinhos pode ser o quarto jogador não europeu a sair vencedor da Champions League com a braçadeira de capitão.

Marquinhos está no PSG desde julho de 2013 e esteve em campo na derrota da equipe francesa para o Bayern de Munique na final da Champions League de 2019-20.

Capitães não europeus campeões da Champions

2000: Fernando Redondo (argentino) – Real Madrid

2010: Javier Zanetti (argentino) – Inter de Milão

2022: Marcelo (brasileiro) – Real Madrid

