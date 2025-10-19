Flávio Vitor se apresenta pela primeira vez, nesta noite, no Círio Musical

O CANTOR LEVA AO PALCO UM REPERTÓRIO MARCADO POR ESPIRITUALIDADE, EMOÇÃO E CELEBRAÇÃO À NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

A oitava noite da programação do Círio Musical 2025 traz pela primeira vez o cantor Flávio Vitor, neste domingo, 19 de outubro, a partir das 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário. O projeto conta com patrocínio do Banco da Amazônia, Estácio e é organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Flávio Vitor Jr., também conhecido como “Flavinho”, é um cantor e compositor católico brasileiro, natural do Paraná. Com mais de uma década de carreira, ele se destaca no cenário da música de evangelização com um repertório voltado à adoração, à fé e à vida cristã.

Flávio iniciou sua caminhada musical ligado a ministérios de louvor, e com o tempo firmou-se como artista solo. Ele é autor de canções conhecidas no meio católico, como “Yeshua”, “Acaso Não Sabeis” e “Príncipe da Paz”. No álbum O Fogo Não Se Apagou, por exemplo, ele revisita sucessos antigos e apresenta músicas inéditas, destacando-se por uma sonoridade que mistura adoração contemporânea com toques de pop/rock. Flávio Vitor traz ao Círio Musical um repertório que unirá seus sucessos e novas músicas autorais.

Entre as demais atrações que ainda se apresentarão no Círio Musical estão Missionário Shalom, Rosa de Saron, Adoração e Vida, Adriana Arydes e Tony Alyson. O encerramento da programação será no sábado, 25 de outubro, com o Padre Francisco Cavalcante e o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Confira a programação do Círio Musical 2025:

19/10 – Flávio Vitor

20/10 – Missionário Shalom

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Adoração e Vida

23/10 – Tony Alysson

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

Por Rosana Pinto – ASCOM DFN/Imagem: Ícaro Farias – ASCOM Basílica Santuário