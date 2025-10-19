domingo, outubro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Libertadores: Corinthians faz história com tricampeonato consecutivo

O Corinthians conquistou o título da edição 2025 da Copa Libertadores de futebol feminino, após derrotar o Deportivo Cali (Colômbia) pelo placar de 5 a 3 nas penalidades máximas (após empate de 0 a 0 no tempo regulamentar), na noite de ontem, sábado, 18, no estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina).

Desta formas as Brabas do Timão chegaram à sexta conquista na história da competição (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025), sendo que três vieram de forma consecutiva (feito nunca antes alcançado por uma equipe brasileira, masculina ou feminina, na história do torneio).

GOL ANULADO

A equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato teve muitas dificuldades de criar oportunidades na primeira etapa diante de um adversário que se aplicou muito na marcação e que ofereceu poucos espaços para o ataque das Brabas.

A primeira oportunidade clara do Corinthians foi criada aos 13 minutos, quando a zagueira Érika acertou cabeçada forte que parou em boa defesa de Agudelo. A goleira do Deportivo Cali voltou a trabalhar novamente aos 21 minutos, em chute muito forte de Duda Sampaio.

Porém, a melhor oportunidade da equipe brasileira foi criada já aos 45 minutos, quando a bola foi levantada na área e Érika aproveitou para mandar para o fundo da rede. Mas a juíza da partida acabou anulando o lance, com auxílio do VAR (árbitra de vídeo), por causa de posição irregular de Vic Albuquerque no lance.

DECISÃO NOS PÊNALTIS

Na etapa final o Deportivo Cali diminuiu sua intensidade e passou a dar mais espaços para o Corinthians, que passou a se impor por meio de sua qualidade técnica. Logo aos 10 minutos, a equipe comandada por Lucas Piccinato chegou com muito perigo em chute da lateral Tamires de dentro da área. Três minutos depois quem deu trabalho para a goleira Agudelo foi a atacante Jaque Ribeiro, que havia acabado de entrar no lugar de Gisela Robledo.

No entanto, as Brabas também diminuíram a rotação e a equipe colombiana também passou a encontrar espaços e obrigou a goleira Nicole a trabalhar em chute de dentro da área de Cobos (aos 17 minutos) e em tentativa de finalização de Aponzá (aos 21).

Aos 34 minutos o Corinthians viveu seu momento mais complicado no confronto, quando o Deportivo Cali quase marcou em cobrança de escanteio muito fechado de Ibargüen, que só não foi para o fundo do gol por causa de corte em cima da linha de Jaque Ribeiro.

Porém, a igualdade no marcador permaneceu até o apito final, o que levou a final à disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas, as corinthianas Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson foram perfeitas, enquanto Ibargüen mandou uma bola no travessão, o que levou à vitória de 5 a 4 das Brabas.

3º LUGAR DA FERROVIÁRIA

O sábado de vitórias de equipes brasileiras na competição começou mais cedo. Também jogando no Florencio Sola, a Ferroviária garantiu a terceira posição da Libertadores Feminina após derrotar o Colo-Colo por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pela lateral Kati.

Fonte e imagem: Agência Brasil

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco
Próximo artigo
Flávio Vitor se apresenta pela primeira vez, nesta noite, no Círio Musical

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,232FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315