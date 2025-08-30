Forbes divulga ranking dos 10 maiores bilionários do Brasil em 2025; confira a lista

Em sua 13ª edição, a lista de bilionários brasileiros conta com 300 pessoas com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Pelo segundo ano consecutivo, o líder brasileiro é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é pelo segundo ano consecutivo o brasileiro mais rico, segundo o ranking anual de bilionários da Forbes, divulgado nesta quinta-feira (28).

Com fortuna estimada em R$ 227 bilhões, Saverin ficou conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, a quem conheceu ainda na faculdade.

Nascido em São Paulo e residente em Singapura, Saverin viu sua fortuna aumentar 45,5% em um ano, impulsionada pela “febre da inteligência artificial”. Além de seguir como acionista minoritário da Meta, dona do Facebook, Saverin continua ativo em iniciativas de venture capital.

Na segunda posição aparece Vicky Safra, herdeira do Banco Safra e mulher mais rica do país. Segundo a Forbes, ela acumula R$ 120,5 bilhões — alta de 9,4% em relação ao ano passado — em razão de sua participação no banco após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020.

Na 13ª edição da lista nacional, a Forbes identificou 300 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. O ranking de 2025 reúne 240 homens, com riqueza conjunta de R$ 1,68 trilhão, e 60 mulheres, que acumulam R$ 343,7 bilhões.

Do total, 56,3% dos bilionários ampliaram suas fortunas no último ano, 20,6% registraram queda e apenas um manteve o mesmo patrimônio. A lista também ganhou 31 novos integrantes que alcançaram, pela primeira vez, o status de bilionários.

Veja abaixo os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025.

Eduardo Saverin (Facebook/Meta): R$ 227 bilhões (+45,5%) Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra): R$ 120,5 bilhões (+9,4%) Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital): R$ 88 bilhões (-4,2%) André Santos Esteves (BTG Pactual): R$ 51 bilhões (+56%) Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): R$ 40,2 bilhões (+4,5%) Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital): R$ 39,1 bilhões (-20,8%) Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): R$ 38 bilhões (+5,1%) Miguel Gellert Krigsner (O Boticário): R$ 34,2 bilhões (+19,2%) Alexandre Behring da Costa (3G Capital): R$ 31 bilhões (-11,1%) Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or): R$ 30,4 bilhões (+119,1%)

1. Eduardo Saverin: R$ 227 bilhões (+45,5%)

Idade: 43 anos

Onde mora: Singapura

Empresa: Facebook

Setor: Tecnologia

Saverin nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg e ajudou a criar o Facebook em 2004. Sua fortuna veio de uma participação minoritária da empresa, que viria a crescer anos mais tarde.

Nos anos seguintes, Saverin e Zuckerberg discordaram sobre os rumos da empresa. O embate foi parar na Justiça e foi retratado no filme “A Rede Social” (2010), em que Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield.

O brasileiro fez o investimento inicial necessário para começar as operações da empresa, segundo o livro “Milionários Acidentais”, de Ben Mezrich, publicado em 2012.

Ele apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011, após a abertura de capital do Facebook, que fez valorizar sua participação.

A fortuna de Saverin teve um bom impulso após a Meta Platforms, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentar resultados robustos no quarto trimestre de 2023 e anunciar o primeiro plano de distribuição de dividendos da empresa. Com o resultado, ele ficou muito à frente dos demais.

2. Vicky Safra: R$ 120,5 bilhões

Idade: 73 anos

Onde mora: Suíça

Empresa: Banco Safra

Setor: Finanças

Nascimento: Grécia/naturalizada brasileira

Vicky Safra, de 72 anos, tem origem grega. Ela tinha apenas 17 anos quando se casou com Joseph Safra, o homem que viria se tornar o banqueiro mais rico do mundo.

A fortuna da família tem raízes na Síria, com a criação de uma empresa que operava como casa bancária em 1800. Só começou a fazer parte da história do Brasil em 1953, quando o pai de Joseph Safra, Jacob Safra, se mudou com a família para o país.

Por aqui, a fundação da Safra Financeira veio em 1967. Com as compras de outras instituições financeiras, em 1972 o Banco Safra se estabeleceu no Brasil. Juntos, Vicky e Joseph Safra tiveram quatro filhos e 14 netos. Joseph Safra morreu em 2020, aos 82 anos, por causas naturais.

Entre os filhos, Jacob e David administram os negócios do Safra no Brasil e fora do país. Alberto deixou os negócios da família e fundou a gestora de ativos ASA. Esther também vendeu suas ações, e é casada com Carlos Dayan, da família dona do banco Daycoval.

3. Jorge Paulo Lemann: R$ 88 bilhões (-4,2%)

Idade: 85 anos

Onde mora: Suíça

Empresa: AB Inbev/3G Capital

Setor: Bebidas/Investimentos

O empresário Jorge Paulo Lemann se mantém como um dos mais ricos do Brasil, mesmo após perdas recentes com o caso Americanas. Ele é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que aplica recursos na varejista e em outras empresas.

Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1939, Lemann tem dupla nacionalidade — é filho de suíços que imigraram para o Brasil no começo do século XX. Órfão de pai aos 14 anos, foi um estudante dedicado e, seguindo os passos de um primo, se formou em economia em Harvard.

Iniciou sua carreira atuando em bancos e financeiras até começar a atuar no mercado de capitais, o que o levou a se tornar, em meados da década de 1960, sócio da financeira Invesco, que quebrou em 1966. Lemann se tornou sócio, então, da corretora Libra, da qual tentou comprar o controle.

No começo de 1970, o empresário vendeu sua participação na corretora por US$ 200 mil. No ano seguinte, comprou título da Corretora Garantia, onde viria a conhecer os sócios Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

O trio se tornou investidor de uma série de empresas, como Ambev e Lojas Americanas. Mais tarde, tornou-se acionista controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Em 2016, a empresa comprou a cervejaria SABMiller por quase US$ 100 bilhões.

Lemann e seus sócios também possuem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons.

4. André Esteves: R$ 51 bilhões (+56%)

Idade: 57 anos

Onde mora: Brasil

Empresa: BTG Pactual

Setor: Finanças

O banqueiro André Esteves, de 56 anos, começou sua carreira como estagiário no banco de investimentos Pactual. Anos depois, em uma carreira ascendente, adquiriu o controle da instituição.

Em 2006, ele vendeu o Pactual ao gigante banco suíço UBS por US$ 3,1 bilhões, formando a subsidiária brasileira UBS Pactual.

Em 2009, ele planejou a venda do UBS Pactual para a empresa de investimentos BTG e se tornou presidente do conselho e CEO da nova empresa.

O bilionário ganhou fama também por seu sucesso à frente de grandes negócios. Em 2011, comprou parte do Banco PanAmericano, que passava por dificuldades após a descoberta de fraudes de R$ 4,2 bilhões.

A aquisição foi acertada com Silvio Santos, fundador da instituição financeira. Em 2021, o BTG Pactual se tornou o maior acionista do Banco Pan, após adquirir a fatia que a Caixa Econômica Federal possuía da instituição.

5. Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 40,2 bilhões (+4,5%)

Onde mora: Brasil

Idade: 79 anos

Empresa: Itaú Unibanco/CBMM

Setor: Finanças/Mineração

Fernando, primogênito do banqueiro Walther Moreira Salles (1912-2001), é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. A família também controla a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio.

Em 2022, durante um processo de reestruturação, Fernando adquiriu parte das cotas dos irmãos Walther Júnior e João — mais ligados ao setor cultural — e passou a deter 50% da EJ, que possui cerca de 33% das ações do Itaú.

6. Carlos Alberto da Veiga Sicupira: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)

Idade: 77 anos

Onde mora: Suíça

Empresa: AB Inbev/3G Capital

Setor: Bebidas/Investimentos

A maior parcela da fortuna de Beto Sicupira vem de suas ações na cervejaria AB InBev, com cerca de 3% de participação, segundo a Forbes. O bilionário é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital, ao lado de Lemann e Telles.

Filho de uma dona de casa e um funcionário público que fez carreira no Banco do Brasil, Sicupira nasceu no Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1948.

Ainda adolescente, começou a empreender com venda de carros usados. Ele cursou administração de empresas na UFRJ e também tem especialização na Universidade de Harvard.

Em 2000, criou a Fundação Brava, que investe em projetos de melhoria da gestão pública e de organizações sem fins lucrativos. Ele também é um dos investidores da Fundação Estudar, entidade que oferece bolsas de estudo para estudantes talentosos nas melhores universidades do mundo.