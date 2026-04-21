Força-tarefa da Prefeitura acaba com lixão a céu aberto no Mata Fome

O fluxo das águas do Canal Mata Fome, que corta o bairro Tapanã, começou a ser restabelecido nesta terça-feira, 21, por meio de uma operação intensiva de desobstrução. A mobilização ocorre após o prefeito Igor Normando atender a denúncias de moradores e constatar, pessoalmente, que o canal estava sendo sufocado por um lixão irregular de grandes proporções. O acúmulo de entulho e resíduos foi apontado como um dos grandes fatores para o represamento da água, que resultou nos graves alagamentos registrados no último final de semana, quando o volume de chuva ultrapassou os 150 mm.

A operação de hoje concentra mais de 200 homens dedicados exclusivamente à limpeza interna e das margens do Mata Fome. O trabalho envolve desde a retirada manual de resíduos leves até o corte da vegetação densa que impedia a fluidez hídrica. Para remover as toneladas de materiais que obstruíam a passagem do canal, a prefeitura escalou uma frota composta por 24 caçambas e seis equipamentos de engenharia, como escavadeiras, que trabalham na retirada do lixo pesado e do sedimento acumulado no leito.

Enquanto as máquinas operam diretamente no corpo do canal, uma equipe de apoio atua no entorno imediato com oito caminhões hidrojatos. Durante a vistoria que deu origem à ordem de serviço, o prefeito Igor Normando criticou duramente a transformação de um braço do canal em depósito de lixo, ressaltando que a obstrução criminosa penaliza milhares de moradores.

DECRETO DE EMERGÊNCIA

A força-tarefa no Mata Fome é tratada como prioridade absoluta dentro do decreto de situação de emergência em Belém. A limpeza profunda do canal serve como uma resposta imediata para evitar novos transbordamentos enquanto a gestão municipal finaliza os preparativos para as obras estruturais definitivas na bacia, previstas para começar ainda neste mês de abril. Com a desobstrução total do leito, a expectativa é que o sistema de drenagem recupere sua capacidade plena, oferecendo maior segurança para as famílias que residem nas áreas de influência do canal.

Fonte e imagem: Agência Belém