Fencoop 2026 reúne inovação e cooperação em um só espaço

A Feira de Negócios do Cooperativismo – Fencoop 2026 chega a mais uma edição e se consolida como um dos principais espaços de conexão, inovação e fortalecimento do negócio cooperativo no Brasil. O evento reúne cooperativas de diversos ramos de atuação, como financeiro, trabalho, transporte, agrícola e outros, apresentando soluções, fomentando parcerias e ampliando o impacto econômico regional.

Entre os destaques da programação está a participação do Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de atuação e primeira do ramo a ser fundada no país, que patrocina o evento desde a primeira edição e, mais uma vez, marca presença reforçando seu compromisso com o desenvolvimento local e com a promoção de um modelo de negócio mais colaborativo e sustentável. Durante a Fencoop, a instituição apresentará seu portfólio de produtos e serviços financeiros, além de iniciativas voltadas à educação financeira, programas sociais e apoio a negócios de todos os portes.

A presença do Sicredi também ocorrerá em ações de proximidade com o público, por meio de atendimentos, orientação especializada e troca de experiências com associados e visitantes. A expectativa é ampliar o diálogo sobre o papel do cooperativismo de crédito na inclusão financeira e no fortalecimento das economias regionais, especialmente no Estado do Pará. “Esta feira é uma iniciativa pioneira no país, reunindo e mostrando à sociedade que é possível desenvolver a economia local e promover prosperidade financeira para a população. Ficamos muito felizes pela oportunidade de sermos parceiros da OCB Pará neste projeto e estamos animados para, junto com nossas coirmãs, mostrar a força transformadora do cooperativismo não somente como um modelo de negócio, mas como uma visão de mundo onde todos ganham, o que chamamos de ciclo virtuoso”, afirma Eledir Techio, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Ouro Verde MT/PA, que possui uma Sede Regional na capital paraense.

No Estado do Pará, o Sicredi está presente por meio de cinco cooperativas, cada uma com sua respectiva área de atuação. Juntas, somam mais de R$ 7,8 bilhões em ativos totais. São 103 agências físicas, para atendimento presencial aos associados, distribuídas por 77 municípios atendidos. Ao todo são mais de 361 mil associados, que também contam com atendimento digital por meio dos canais oficiais como internet banking, aplicativo e Whatsapp.

A cooperativa de crédito trabalha para fazer com que o dinheiro das pessoas permaneça na região e gere prosperidade para todos. Isso é mensurado pela carteira de crédito de mais de R$ 1,9 bilhão para associados pessoas jurídicas, incluindo todos os portes. Só de empreendedores micro, pequeno e médio, e MEIs no Pará, o Sicredi possui uma carteira de crédito de R$ 1,5 bilhão, representando 79% do total do segmento. O comprometimento e solidez se refletem em mais de R$ 4,7 bilhões em depósitos totais (captações, LCI, LCA e poupança) no estado, o que demonstra a confiança e seriedade da instituição.

“Participar da Fencoop é uma oportunidade de reforçar o nosso propósito de construir, junto com a comunidade, soluções que geram desenvolvimento. Estar presente mais uma vez no evento demonstra o compromisso do Sicredi com o fortalecimento do cooperativismo e com a proximidade que cultivamos com nossos associados. É um espaço importante de troca, aprendizado e conexão com quem também acredita nesse modelo mais justo e sustentável de fazer negócios. Estamos motivados com todos os sonhos que podemos ajudar a transformar em realidade no Pará”, afirma Cleomar Abreu, diretor regional de Negócios da Sicredi Norte Ouro Verde.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

SERVIÇO

A edição de 2026 da Feira de Negócios do Cooperativismo – FENCOOP ocorrerá entre os dias 23 e 25 de abril, no Boulevard das Feiras, na Estação das Docas, sempre das 14h às 22h, com programação cultural, cozinha show e muito mais.

Por Fabiana Cabral/Imagem: Divulgação