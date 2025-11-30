Força-tarefa da Prefeitura retira veículos irregulares das ruas

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL), deflagrou na noite de anteontem, sexta-feira, 28, a Operação Controle Urbano II, ação integrada que faz parte do programa Belém em Ordem. A operação envolveu equipes da Ordem Pública, equipes de fiscalização de trânsito e da Guarda Municipal, com foco no ordenamento do espaço público e na segurança viária.

Os agentes percorreram áreas críticas e corredores de grande movimento da capital paraense para combater a desordem urbana. Foram percorridos espaços como Doca, Tamandaré, Portal da Amazônia, Boulevard Castilhos França e outros pontos estratégicos.

Durante a ação, foram feitas mais de 100 abordagens, lavrados 30 autos de infração e 12 veículos foram removidos por irregularidades como estacionamento proibido, licenciamento atrasado e ocupação indevida de calçadas e canteiros. Além disso, duas pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia.

O diretor de trânsito da SEGBEL, Rogério Brasil, destacou que a operação reforça a atuação contínua do programa Belém em Ordem:

“O Belém em Ordem fortalece a presença dos órgãos municipais nas ruas para garantir mobilidade e segurança. A fiscalização orienta, corrige e evita que irregularidades continuem prejudicando quem precisa circular pela cidade”, disse o diretor.

A Operação Controle Urbano II registrou resultados expressivos já na primeira noite, reforçando o caráter preventivo e disciplinador das ações. As equipes trabalharam simultaneamente em diversos corredores da cidade, priorizando a organização dos espaços públicos, a fluidez do trânsito e a segurança de quem circula pelas áreas de maior movimento.

A atuação integrada também permitiu respostas rápidas a situações de conflito e irregularidades flagradas durante a fiscalização.

O coordenador de operações da Ordem Pública, Guilherme Freitas, falou sobre o trabalho direto das equipes.

“A operação tem foco na organização dos espaços mais movimentados. Sempre priorizamos orientação e retirada voluntária, mas atuamos com firmeza quando necessário. Esse trabalho integrado garante mais segurança e melhor uso do espaço público”, explicou o agente.

Fonte e imagem: Agência Belém