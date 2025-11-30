Ministro do STF, Gilmar Mendes e esposa Guiomar, anunciam fim do casamento

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a advogada Guiomar Feitosa decidiram colocar fim ao casamento que mantinham há 18 anos. A informação foi revelada pelo próprio casal à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

– Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos – disse Guiomar.

– Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito – afirmou Gilmar.

A história em comum de Gilmar e Guiomar começou ainda na Universidade de Brasília (UnB), em 1978, quando dividiram a mesma turma do curso de Direito. Os dois, no entanto, acabaram se casando com outras pessoas e formaram famílias. Apenas décadas depois, já separados dos parceiros anteriores, é que ambos começaram a namorar e, em 2007, se casaram.

As trajetórias profissionais seguiram paralelas e muito próximas do centro do poder em Brasília. Guiomar construiu carreira no Ministério da Justiça e, posteriormente, nos tribunais superiores. Atuou com os ministros como Petrônio Portella e Ibrahim Abi-Ackel e foi uma das principais assessoras do ministro Marco Aurélio Mello no STF, chegando ao posto de secretária-geral da Corte durante sua presidência.

Guiomar, por sinal, foi amiga da ex-primeira-dama Marisa Letícia no primeiro mandato de Lula. De acordo com Bergamo, as duas iam juntas a apresentações de choro e saíam para jantar.

Gilmar, por sua vez, concluiu sua formação na Universidade de Munique, atuou como consultor jurídico do governo federal, assessor técnico do Ministério da Justiça e mais tarde chefiou a Advocacia-Geral da União (AGU), até ser indicado por Fernando Henrique Cardoso ao Supremo Tribunal Federal em 2002.

