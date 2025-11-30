domingo, novembro 30, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Ministro do STF, Gilmar Mendes e esposa Guiomar, anunciam fim do casamento

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a advogada Guiomar Feitosa decidiram colocar fim ao casamento que mantinham há 18 anos. A informação foi revelada pelo próprio casal à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

– Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos – disse Guiomar.

– Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito – afirmou Gilmar.

A história em comum de Gilmar e Guiomar começou ainda na Universidade de Brasília (UnB), em 1978, quando dividiram a mesma turma do curso de Direito. Os dois, no entanto, acabaram se casando com outras pessoas e formaram famílias. Apenas décadas depois, já separados dos parceiros anteriores, é que ambos começaram a namorar e, em 2007, se casaram.

As trajetórias profissionais seguiram paralelas e muito próximas do centro do poder em Brasília. Guiomar construiu carreira no Ministério da Justiça e, posteriormente, nos tribunais superiores. Atuou com os ministros como Petrônio Portella e Ibrahim Abi-Ackel e foi uma das principais assessoras do ministro Marco Aurélio Mello no STF, chegando ao posto de secretária-geral da Corte durante sua presidência.

Guiomar, por sinal, foi amiga da ex-primeira-dama Marisa Letícia no primeiro mandato de Lula. De acordo com Bergamo, as duas iam juntas a apresentações de choro e saíam para jantar.

Gilmar, por sua vez, concluiu sua formação na Universidade de Munique, atuou como consultor jurídico do governo federal, assessor técnico do Ministério da Justiça e mais tarde chefiou a Advocacia-Geral da União (AGU), até ser indicado por Fernando Henrique Cardoso ao Supremo Tribunal Federal em 2002.

Fonte e imagem: Pleno.News

Poupança Premiada Banpará -300X100
Artigo anterior
Força-tarefa da Prefeitura retira veículos irregulares das ruas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,271FansLike
3,567FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupança Premiada Banpará -320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315