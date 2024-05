França proíbe injeções de ácido hialurônico sem prescrição

Nesta sexta-feira (31), o governo da França anunciou um endurecimento das regras para injeções de ácido hialurônico, que só poderão ser realizadas por profissionais de saúde e sob prescrição médica, dada a proliferação de opções ilegais de acesso a esse popular tratamento cosmético.

– De acordo com o novo decreto, os dispositivos injetáveis à base de ácido hialurônico só estarão disponíveis para pacientes ou clientes com prescrição médica e para médicos e cirurgiões-dentistas para uso profissional – afirmou o Ministério do Trabalho, Saúde e Solidariedade da França, em comunicado

As injeções continuarão disponíveis para fins médicos e cosméticos, mas exigirão uma receita emitida por um profissional de saúde credenciado.

A possibilidade de entrega em farmácias será mantida, mas somente um médico, e não um terceiro não licenciado, poderá administrá-las.

No caso dos dentistas, o decreto restringe o uso desses produtos a razões estritamente de saúde, não estéticas.

A medida foi tomada para “proteger melhor a população das injeções ilegais de ácido hialurônico”, um procedimento que sofreu uma verdadeira explosão de popularidade nos últimos anos, alimentada em grande parte pelas redes sociais.

– Há vários anos, um mercado informal e lucrativo vem se desenvolvendo, no qual pessoas físicas e não profissionais da saúde obtêm e realizam injeções estéticas de ácido hialurônico em si mesmas ou em outras pessoas – diz o comunicado do governo.

Trata-se de uma moda que não está isenta de riscos e possíveis complicações, como necrose, perda da visão, artérias afetadas pela injeção e outros problemas cardiovasculares.

O governo francês também incentiva a população a denunciar qualquer caso ilegal detectado.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels