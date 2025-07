França recebe críticas do governo dos EUA por reconhecer Estado da Palestina

O governo dos Estados Unidos expressou ontem, quinta-feira, 24, sua forte rejeição à decisão da França de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina. “Esta decisão irresponsável só serve à propaganda do Hamas e representa um retrocesso para a paz. É um tapa na cara das vítimas de 7 de outubro”, escreveu o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em sua conta oficial na rede social X.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a França reconhecerá o Estado palestino em uma carta ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.

“Fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconheça o Estado da Palestina”, declarou Macron por meio de sua conta no X, na qual compartilhou a carta enviada ao dirigente palestino.

O governante francês adiantou que oficializará esse reconhecimento na Assembleia Geral da ONU, em setembro. O anúncio aconteceu poucos dias antes de uma conferência que será realizada em Nova Iorque, na próxima semana, para promover a solução de dois Estados, um palestino e um israelense, para o conflito do Oriente Médio, e sob a presidência conjunta de França e Arábia Saudita.

Fonte e imagem: Pleno.News com agência EFE