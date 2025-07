Nova passarela em Salinas une lazer e educação ambiental com foco na preservação da fauna costeira

A cidade de Salinópolis, no nordeste paraense, acaba de ganhar mais um atrativo turístico que une infraestrutura, lazer e conscientização ambiental. A segunda passarela urbana de acesso à Praia do Maçarico foi entregue nesta quinta-feira (24) pelo Governo do Pará, reforçando o compromisso com o turismo sustentável e o respeito à biodiversidade da costa atlântica amazônica.

Durante a cerimônia de inauguração, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) promoveu uma ação educativa com moradores e turistas. A proposta foi sensibilizar o público sobre a importância da preservação dos ecossistemas costeiros especialmente em áreas como a Praia do Atalaia, onde tartarugas marinhas realizam desovas.

Educação ambiental em destaque

No trecho conhecido como Ponta da Sofia, o Ideflor-Bio atua de forma permanente durante o mês de julho, em pleno verão amazônico. Técnicos realizam visitas guiadas, distribuem materiais educativos e orientam os visitantes sobre as espécies que vivem na região, com destaque para os ninhos de quelônios marinhos protegidos.

“Muita gente se surpreende ao saber que há tartarugas desovando aqui mesmo, em Salinas. Nosso papel é fazer com que essas pessoas levem para casa o entendimento de que todos têm responsabilidade na preservação do nosso litoral”, afirmou Lorena Lisboa, técnica em gestão ambiental do Ideflor-Bio.

A instituição também implantou um bloqueio para veículos motorizados no local da desova, atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Estado e decisão do Tribunal de Justiça do Pará. A medida busca reduzir o impacto sobre os ninhos e garantir a sobrevivência dos filhotes.

Kits ecológicos e ações educativas

Como parte da programação, o Ideflor-Bio distribuiu kits ecológicos aos frequentadores da nova passarela. Os materiais incluíram ecobags, copos reutilizáveis, viseiras e panfletos lúdicos com informações sobre a fauna costeira e boas práticas ambientais.

A intenção é estimular hábitos sustentáveis durante a alta temporada e cultivar, ao longo do ano, o sentimento de pertencimento e responsabilidade com a natureza paraense.

Reconhecimento e parceria institucional

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan acompanharam, pela televisão, a recente soltura de 70 tartarugas na região, resultado direto do trabalho de conservação do Ideflor-Bio.

“A vice-governadora nos parabenizou e disse que quer estar presente na próxima soltura. Esse tipo de reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, destacou Ellivelton Carvalho, diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Instituto.

Ele também reforça que a atuação integrada entre governo, instituições e comunidade é essencial para garantir o equilíbrio entre o uso público das praias e a proteção da biodiversidade local.

Natureza como ativo turístico e educativo

Com a entrega da nova passarela e ações como esta, Salinas reafirma seu lugar como um dos principais destinos turísticos do Pará não apenas pelas belezas naturais, mas também pelo exemplo de como é possível conciliar desenvolvimento, lazer e preservação ambiental.

Imagem: Agência Pará