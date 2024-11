Fundação Hemopa abre inscrições para a 9ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa (Nepes), abriu as inscrições para a 9ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia. O evento acontece nos dias 27 e 28 de novembro e será totalmente online, para profissionais e estudantes da área da saúde de diversas regiões.

O evento busca promover o intercâmbio de conhecimentos e o aprimoramento das práticas hemoterápicas, sendo uma oportunidade essencial para profissionais que atuam em hematologia, hemoterapia e gestão de bancos de sangue. “Esses eventos são fundamentais para a atualização constante, além de proporcionar um ambiente de troca de experiências que beneficia tanto profissionais estabelecidos quanto estudantes e pesquisadores”, explica Eidy Shirley Figueiredo Ferreira, pedagoga e assessora do Nepes.

A jornada vai abordar temas variados e de grande relevância, como gestão administrativa de bancos de sangue, avanços em hematologia clínica, novas técnicas e protocolos em hemoterapia, práticas avançadas de imunohematologia, garantia da qualidade e segurança em todas as etapas do ciclo do sangue, além da aplicação de biotecnologia em hemoterapia. Também serão discutidas questões éticas e de sustentabilidade no setor, com foco em aprimorar as práticas existentes e promover soluções inovadoras para o atendimento em hemoterapia, especialmente na região amazônica.

Entre os palestrantes confirmados estão o Dr. Paulo André Castelo Branco Bezerra, especialista em gestão hospitalar; a Dra. Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Carvalho, diretora do Hemoam; e o Dr. Robert Liwski, renomado especialista em imunologia de transplante.

Serviço – A 9ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia ocorrerá de forma online nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, com início às 8h30. O evento é destinado a profissionais e estudantes da área da saúde. As inscrições são gratuitas, porém com vagas limitadas. Para se inscrever, acesse o link.

