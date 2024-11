Espaço São José Liberto celebra os 200 anos de relações bilaterais entre Brasil e EUA

Em homenagem aos dois séculos de uma parceria que se fortalece continuamente e se torna mais relevante a cada dia, na tarde da terça-feira, 12, no Espaço São José Liberto (ESJL) a Câmara Texana de Comércio no Brasil (Betchamber), com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, celebrou os 200 anos de relações bilaterais entre Brasil e EUA com uma programação que incluiu palestras e rodadas de negócios.

O conceito “preservação-desenvolvimento” foi tema das discussões, delineando rotas para um crescimento econômico sustentável sob as perspectivas ambiental e social, com foco principal em fomentar novas parcerias estratégicas e dinamizar as relações econômicas e diplomáticas entre os participantes. Durante o evento, foram debatidos temas como inovação, sustentabilidade, transição energética, agronegócio, biocombustíveis, logística e infraestrutura.

O titular da Sedeme, Paulo Bengtson, participou do evento ao lado do presidente da Câmara Texana de Comércio, Sr. Max Paul; do diretor regional da Câmara Texana de Comércio no Brasil, Ovídio Antônio Amazonas; do deputado estadual, Fábio Freitas; do diretor presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), Marcel Botelho; do Superintendente da Fundação, Carlos Gomes, Gabriel Titan e de representantes dos setores privado. Empresários, investidores, líderes e tomadores de decisão de diversos setores discutiram temas como inovação, sustentabilidade, transição energética, agronegócio, biocombustíveis, logística e infraestrutura.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Paulo Bengtson, destacou a parceria que, ao longo desses dois séculos, se expandiu significativamente em áreas políticas, diplomáticas, econômicas e sociais. Na ocasião, ele apresentou as políticas de incentivos fiscais para atrair investimentos e também destacou o potencial econômico do Pará nas áreas de energia, infraestrutura, indústria, logística e outros setores. “Estamos de portas abertas, temos um clima favorável, desenvolvimento socioeconômico sustentável, as maiores rotas comerciais e outros. O Estado do Pará está aberto e se apresenta como uma grande oportunidade de negócios para aqueles que queiram investir”, disse.

“A Fapespa é uma instituição comprometida com a missão de produzir e divulgar informações científicas voltadas para o benefício da sociedade em geral. A instituição desempenha um papel muito importante e eu gostaria de colocar, mais uma vez, toda a nossa equipe à disposição para trabalhar em negócios. Temos o que talvez seja o capital mais importante para o negócio, o qual é a informação, com dados que demonstram o perfil econômico vocacional e trazem um raio-x muito importante dos 144 municípios paraenses”, explica o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.

O presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, Max Paul, falou sobre as possibilidades de novos negócios entre os dois estados. Ele reiterou o potencial econômico do Estado do Pará e destacou a importância de parcerias estratégicas entre o Texas e o Brasil, que geram notáveis benefícios econômicos, impulsionando o crescimento econômico em ambos os locais.

No dia 26 de maio de 2024, foram celebrados os 200 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Essa data remete ao reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos, ocorrido em 1824, quando o diplomata brasileiro José Silvestre Rebello apresentou suas credenciais ao presidente norte-americano James Monroe. O Brasil foi o primeiro país latino-americano a ter um representante nos Estados Unidos.

