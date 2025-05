Gestão hídrica do Pará ganha destaque nacional em fórum sobre águas realizado na Paraíba

Política pública conduzida pela Semas foi apresentada como referência no 2º Fórum Brasil das Águas, reforçando o protagonismo do Estado na preservação e uso sustentável dos recursos hídricos da Amazônia

Por Igor Nascimento (SEMAS)

O Governo do Pará teve protagonismo no 2º Fórum Brasil das Águas, realizado entre os dias 5 e 9 de maio, em João Pessoa, na Paraíba. Representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) participaram do evento, que reuniu gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de preservação e uso sustentável dos recursos hídricos no país. O Pará integra o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e apresentou ações que consolidam sua posição de liderança no tema.

Durante o fórum, o Estado compartilhou experiências bem-sucedidas na implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, com destaque para iniciativas de monitoramento e análise da qualidade das águas. As ações refletem o compromisso do Governo com a gestão ambiental responsável e a valorização da maior bacia hidrográfica do planeta, onde o Pará está inserido.

Um dos pontos altos da participação paraense foi o painel “Fortalecimento das representações na gestão das Águas”, que contou com a presença de Verônica Bittencourt, coordenadora de Planejamento em Recursos Hídricos da Semas. Ela apresentou o trabalho do Grupo Técnico Agenda Azul (GTAA), articulado entre os estados da Amazônia, como exemplo de cooperação regional e fortalecimento institucional.

“Um exemplo de fortalecimento da gestão das águas é a criação do nosso grupo técnico, GTAA, o qual nós construímos e, por meio da união dos órgãos gestores de todos os estados da Amazônia, realizamos dois encontros anuais para discutir nossos avanços, projetos e implementação do trabalho na região. Isso demonstra o fortalecimento da nossa atuação em todo esse processo”, destacou.

Verônica também enfatizou a importância de representações ativas e conectadas com a temática hídrica no âmbito do Conselho Nacional. “Destacamos a importância não só da participação formal no colegiado, mas de termos membros com real atuação. Isso fortalece nossa presença, como tem ocorrido com os estados da Amazônia nessas discussões.”

A diretora de Recursos Hídricos da Semas, Luciene Chaves, também integrou a delegação paraense no evento, reforçando o alinhamento técnico das ações da Secretaria com os debates nacionais sobre o tema.

Sobre o Fórum – Promovido pela Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (Rebob), o Fórum Brasil das Águas chega à segunda edição com o objetivo de promover um amplo diálogo sobre a água no país. O encontro reuniu representantes do poder público nas três esferas, iniciativa privada, ONGs, academia e sociedade civil, com foco em temas como mudanças climáticas, uso racional dos recursos, reuso, regulação e financiamento de obras e serviços.

Nesta edição, o evento também pautou temas transversais como gênero, educação ambiental e o engajamento de crianças e jovens na causa da água. Ao final das discussões, os participantes defenderam a ampliação da capacitação de equipes técnicas nos estados, a valorização dos conselhos de recursos hídricos, e estratégias para melhorar a comunicação com a sociedade e os municípios sobre políticas públicas relacionadas à água.



Foto: Divulgação