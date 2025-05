Hemopa celebra o protagonismo de mães que salvam vidas por meio da doação de sangue

Instituição reúne histórias emocionantes de mães doadoras e cuidadoras que inspiram solidariedade e fortalecem a missão do Governo do Pará na promoção da vida

Em alusão ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (11), a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) promoveu uma homenagem especial ao protagonismo materno nas ações de solidariedade e cuidado com a vida. A campanha destaca mães que doam sangue regularmente e também aquelas que acompanham de perto o tratamento de filhos com doenças hematológicas.

Bianca Farias e Maitê

A pedagoga e empreendedora Bianca Ramylly Farias, doadora regular, compartilha o gesto solidário com a filha Maitê, de 7 anos. “Sempre digo que doar sangue é salvar vidas. A gente nunca sabe quando pode precisar. Minha filha me acompanha e entende o valor disso. Cresceu vendo a doação como algo natural”, contou. A pequena Maitê já segue os passos da mãe: “Acho bonito quando minha mãe doa sangue. Quando eu crescer, quero ajudar também”, disse.

Outra história comovente é a da Tenente Enfermeira Renata Freitas Almeida, do tipo sanguíneo O negativo, considerado doador universal. Após tornar-se mãe, ela decidiu doar pela primeira vez. “É o primeiro ano em que venho doar sangue sendo mãe. Meu bebê tem 1 ano e 3 meses. Estou muito feliz, porque sei que uma única bolsa pode ajudar até quatro pessoas. Isso me deixa realizada e com o coração cheio de gratidão.”

Mãe, doadora e Tenente Enfermeira Renata Freitas Almeida

A maternidade também é sinônimo de dedicação para Keliane Carneiro, mãe de Kelvy Lourant, paciente com talassemia major. Acompanhado há quase 12 anos pelo Hemopa, o jovem depende de transfusões frequentes, e Keliane passou a se dedicar integralmente ao cuidado com o filho.

“Coloco o bem-estar dele em primeiro lugar. É aqui no Hemopa que ele faz as transfusões. Sempre digo que, primeiro, vem Deus na vida dele e, depois, o Hemopa. Essa instituição é como uma segunda casa para a gente”, afirmou.

Keliane Carneiro, mãe de Kelvy Lourant, paciente com talassemia major

Para o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, a maternidade representa valores diretamente ligados à missão da instituição. “Mãe é o significado de vida, é o significado de amor, e isso tem tudo a ver com a missão do Hemopa, que é justamente levar vida com amor. Então, a todas as mães que fazem parte do nosso dia a dia, o nosso muito obrigado.”

Serviço: A Fundação Hemopa reforça que doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar até quatro vidas. No mês das mães, o convite é para que mais mulheres se juntem a essa corrente de amor. Para doar, é preciso estar saudável, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial com foto. A doação é rápida, segura e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Mães que estejam amamentando devem aguardar 12 meses após o parto.

Foto: Aline Seabra – Ascom/Hemopa