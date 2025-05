Hospital da Mulher do Pará promove homenagem emocionante no Dia das Mães com apoio de filhos de paciente internada

Programação especial do HMPA incluiu música ao vivo, palestras educativas e ações de humanização, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o cuidado integral à saúde feminina

Por Helen Alves (HMPA)

Em alusão ao Dia das Mães, o Hospital da Mulher do Pará (HMPA), unidade vinculada ao Governo do Estado, preparou uma programação especial marcada pela emoção e pelo carinho. A celebração contou com uma apresentação musical organizada por Murilo e Mayara Vidal, filhos de uma paciente internada na unidade, que homenagearam a mãe com um repertório afetuoso de voz e violão, acompanhados por amigos. O momento tocante, ocorrido na última sexta-feira (09), envolveu também outras pacientes e profissionais de saúde da unidade de referência na linha de cuidados femininos.

A surpresa foi viabilizada com o apoio das equipes de fisioterapia e enfermagem do hospital, que ajudaram a estender o momento para outros pacientes do mesmo setor. Músicas escolhidas por seu valor emocional transformaram os corredores do HMPA em um ambiente acolhedor, reforçando a importância do afeto na recuperação hospitalar.

“Foi uma forma de estarmos próximos da nossa mãe em um dia tão importante, mesmo diante da internação. E queríamos que essa homenagem chegasse também a outras mulheres, que são mães e profissionais que fazem esse trabalho tão importante aqui”, afirmou Murilo Vidal.

A mãe, Mary Telma Vidal, visivelmente emocionada, acompanhou as canções com lágrimas e sorrisos. “Sou muito grata a Deus por estar sendo bem cuidada aqui. Pedi muito para ser encaminhada a um lugar com profissionais bons, e fui. Meus filhos são maravilhosos, me fortalecem, são os meus amores”, declarou.

Além da apresentação musical, a programação também incluiu palestras voltadas para as pacientes que aguardavam atendimento ambulatorial. Foram oferecidas orientações sobre alimentação saudável e saúde íntima feminina, promovendo educação em saúde e bem-estar.

Para a equipe da unidade, o evento reforça a importância das ações de humanização. “Ver o brilho nos olhos dos pacientes e a leveza que a música trouxe ao ambiente reforça a importância de momentos assim no cuidado hospitalar”, destacou Clara Martins, coordenadora do serviço de fisioterapia e terapia ocupacional.

Fotos: Divulgação