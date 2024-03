Gina Garcia anuncia participação de Liniker em novo álbum

Vencedora do Grammy Latino junta-se a Gloria Groove, Péricles, Marvvila e Assucena em “Tô Pronta”

As parcerias do novo álbum de Gina Garcia “Tô Pronta”, deixam o público cada dia mais ansioso para ouvir o trabalho final. Após as presenças confirmadas de Gloria Groove, Péricles, Marvvila e Assucena, a cantora Liniker é mais uma atração revelada do novo projeto. A cantora esteve ontem, dia 19, junto com Gina no estúdio para gravação.

Vencedora do Grammy Latino, em 2022, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira por Indigo Borboleta Anil, a artista possui diversos hits, como “Baby 95”, “Calmô” e “Intimidade”. Liniker, além de cantora, é compositora, atriz, artista visual e ocupa a 51° cadeira da Academia Brasileira de Cultura.

“Tô Pronta”, conta com participações mais do que especiais para Gina, que não esconde sua felicidade. “Fui muito agraciada por pessoas tão especiais terem aceitado participar do meu novo projeto”, comenta.

Backing vocal por quase 29 anos, Gina Garcia lança seu primeiro projeto solo, após o sucesso da turnê “Gina canta Gal”. A cantora dá boas vindas à nova fase de sua trajetória artística com um álbum que resgata as origens de sua carreira, e que é aguardado ansiosamente por quem gosta de música brasileira.