Governo garante conectividade e internet de qualidade em todas as escolas estaduais do Pará

O Governo do Pará segue com o trabalho focado para que a Educação no Estado avance com mais qualidade em todos os municípios e, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), mais um passo foi dado rumo a esse objetivo. Nesta segunda-feira, 10, o governador, Helder Barbalho, anunciou o programa “Kit Bora Estudar”, um investimento inicial de R$ 340.725.000 em antenas Starlinkg de internet via satélite para todas as escolas da rede estadual de ensino. Ao todo, serão 1.650 antenas instaladas, além da garantia de manutenção e suporte técnico constantes nas 898 escolas da rede pública de ensino.

“O problema era como fazer com que cada escola do Estado do Pará pudesse ser um ponto de conexão e nós pudéssemos fazer com que o acesso, através da internet a este conteúdo, pudesse efetivamente acontecer e, no dia de hoje, nós alcançamos a marca de 100% das escolas do Pará conectadas à internet, por meio de um contrato que o Estado faz com a Starlink, que permitirá que cada escola possa ter uma antena da Starlink e com isso nós possamos estar com cobertura 100%”, destaca o governador.

Helder Barbalho aproveitou o momento para agradecer ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), que promoveu um importante diagnóstico sobre a necessidade de avançar com relação à conectividade e internet nas escolas estaduais.

“Quero fazer aqui um registro de agradecimento ao Tribunal de Contas dos Municípios e também ao Tribunal de Contas do Estado, que promoveram um importante diagnóstico, apresentando o quanto precisávamos avançar neste sentido e hoje, estamos aqui para entregar esta política pública, garantindo que todas as escolas possam estar com conectividade, e claro, quando você conecta uma escola com a internet, você está permitindo que essa comunidade também tenha acesso à internet e consequentemente possa estar conectada à rede mundial de comunicação”, destacou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Com internet de qualidade em alta velocidade, a primeira fase do programa “Kit Bora Estudar”, contém antena Starlink e garante a manutenção e suporte contínuos para as escolas. Nesta primeira etapa, 894 antenas serão instaladas nas escolas prioritárias. Já na segunda etapa, 756 antenas serão instaladas nas demais escolas estaduais. O equipamento garante velocidade de 200mbs para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e para apoiar estudantes e equipes escolares.

Conforme o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, este é um momento histórico para a Educação. “É um dia muito feliz, histórico e especial. Estávamos aqui falando de conectividade e, antes de cumprimentar todas as autoridades, quero cumprimentar, de maneira muito especial, as escolas que estão aqui representadas porque elas representam todas as escolas do Pará. Muitas estão nos assistindo à distância e algumas não estão nos assistindo à distância porque não têm conectividade, porque não têm condições de ter acesso, e isso vai acabar no Pará, que será o primeiro Estado a estar 100% conectado”, afirmou o titular da Seduc.

Imagem: Agência Pará de Notícias