Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica olímpica

Campeã olímpica quer continuar no esporte até 2028, quando disputará seus últimos jogos

Da CNN

Rebeca Andrade já tem uma ideia de quando vai se aposentar. Ícone do esporte brasileiro, a ginasta não quer continuar depois das Olimpíadas de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Aos 26 anos, Rebeca está no mundo do esporte há 20 e já entendeu até onde seu corpo pode chegar. Mais experiente, ela revelou que pensou em se despedir depois dos Jogos de Paris.

“No máximo até 2028, depois da Olimpíada de Los Angeles. Eu ia parar agora em Paris. Não dá pra ir mais longe não. O ‘pózinho de pirlimpimpim’ vai acabar em 2028”, disse, sobre a aposentadoria, antes de completar:

“Quando eu era mais nova, se eu não fazia uma boa competição, achava que o mundo tinha acabado. Hoje, eu consigo separar expectativa do público da minha obrigação comigo mesma (…). Foram 20 anos de carreira, suportando 14 vezes o meu peso nos movimentos. É muito impacto. Preciso entender meus limites para chegar longe”, analisou, em entrevista à CBN.

A ginástica olímpica é um dos esportes que mais exige dos seus atletas. Tanto que, ao longo de sua carreira, Rebeca Andrade precisou passar por oito intervenções cirúrgicas.

Referência para uma geração, Rebeca Andrade já conquistou seis medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, três de prata e duas de bronze. Ela é a maior medalhista da história do país.

Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images