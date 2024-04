Google planeja cobrar por pesquisas; Entenda

A Alphabet, empresa-mãe do Google, está avaliando a possibilidade de introduzir cobranças por funcionalidades avançadas em seu mecanismo de busca impulsionado por inteligência artificial (IA), conforme relatado pelo Financial Times. A ideia seria integrar essas funcionalidades de IA aos pacotes de assinatura premium já existentes, que incluem acesso ao assistente de IA Gemini no Gmail e no Docs.

A notícia impactou as ações da Alphabet, que registraram uma queda de aproximadamente 1% após o fechamento do mercado. Se o Google decidir implementar essa estratégia, será a primeira vez que um de seus principais produtos será oferecido por trás de um modelo de pagamento, marcando um movimento estratégico no competitivo setor de IA.

O relatório também menciona que o mecanismo de busca tradicional permanecerá gratuito e que os anúncios continuarão a ser exibidos nos resultados de pesquisa, mesmo para os assinantes. Em resposta à Reuters, o Google afirmou que não tem planos de oferecer uma experiência de busca sem anúncios e que continuará a desenvolver novas capacidades e serviços premium.

Além disso, o Google enfrenta concorrência de outros grandes nomes no campo da IA, como a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, e a Microsoft, que tem apoiado a OpenAI. Essa competição reflete o crescente interesse e investimento no desenvolvimento de tecnologias de IA.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Nathana Reboucas/Unsplash