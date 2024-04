Após 51 dias de fuga, os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira, 04, no Pará. A caçada por Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 36, ambos do Acre, começou na manhã da quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, e seguiu até hoje.

O Ministério da Justiça informou que eles foram detidos em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal, no sudeste paraense.



A dupla foi encontrada na cidade de Marabá (PA), que fica a 1.600 quilômetros de Mossoró.

Os dois deixaram o presídio de segurança máxima por volta das 3h da madrugada, quando teriam escalado até o teto através de uma lâmpada e, em seguida, cortado uma cerca. Ambos são envolvidos em guerras de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre e têm ligação com o Comando Vermelho, uma das principais quadrilhas do gênero no país.

A busca mobilizou equipes com cães, drones, helicópteros, reforços de policiamento nas fronteiras do Estado e até acionamento da Interpol (Polícia Internacional).

Imagem: Divulgação

Dois foragidos de Mossoró são agarrados em Marabá, no sudeste do Pará

