Governadora Hana Ghassan acompanha situação das chuvas no Pará

O Governo do Estado instituiu ontem, segunda-feira, 20, em Belém, um comitê integrado entre os órgãos estaduais e municipais para acompanhar as ações realizadas desde as primeiras horas da forte chuva que atingiu Belém. A ação faz parte da estratégia estadual de enfrentamento aos impactos ocasionados pelo grande volume de chuvas registrado no Pará.

A governadora Hana Ghassan determinou a realização de ações imediatas para cuidar das famílias atingidas e minimizar os impactos.

“Desde ontem nós estamos agindo no local de forma integrada, acompanhando as famílias, acolhendo e remanejando para locais seguros. Nós também já estamos entregando kits humanitários, colchões, material de limpeza e trabalhando em conjunto para que a gente possa, o mais rápido possível, agir para amenizar os prejuízos causados”, reforçou a governadora.

Durante a reunião, o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou a importância das ações em conjunto entre as esferas municipais e estaduais. “Essa foi uma das maiores chuvas que Belém recebeu nos últimos 10 anos. A parceria com o Governo do Estado é importante para garantir as ações de forma ainda mais céleres para atender a população”, afirmou Normando.

O Comitê Integrado é composto por equipes dos Bombeiros, Defesa Civil, Defesa Civil Municipal, Segup, Seac, Seaster, Seop, além dos órgãos municipais.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

De acordo com a Defesa Civil Estadual, atualmente existem 59 cidades no Estado em situação de emergência, ocasionada pelo grande volume de água precipitado neste mês de abril.

“Desde ontem nós estamos agindo no local de forma integrada, acompanhando as famílias, acolhendo e remanejando para locais seguros. Nós também já estamos entregando kits humanitários, colchões, material de limpeza e trabalhando em conjunto para que a gente possa, o mais rápido possível, agir para amenizar os prejuízos causados”, reforçou a governadora.

Durante a reunião, o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou a importância das ações em conjunto entre as esferas municipais e estaduais. “Essa foi uma das maiores chuvas que Belém recebeu nos últimos 10 anos. A parceria com o Governo do Estado é importante para garantir as ações de forma ainda mais céleres para atender a população”, afirmou Normando.

O Comitê Integrado é composto por equipes dos Bombeiros, Defesa Civil, Defesa Civil Municipal, Segup, Seac, Seaster, Seop, além dos órgãos municipais.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

De acordo com a Defesa Civil Estadual, atualmente existem 59 cidades no Estado em situação de emergência, ocasionada pelo grande volume de água precipitado neste mês de abril.

A Defesa Civil Estadual atua no apoio aos municípios em situação de emergência, fornecendo o conhecimento técnico para a decretação de situação de emergência, com a busca de recursos junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado, como também fornecendo ajuda humanitária.

“A gente entra com a ajuda humanitária para as famílias impactadas no primeiro momento. Também atuamos na parte operacional, que é o Corpo de Bombeiros, se for necessário também a Polícia Militar. A Defesa Civil trabalha de forma coordenada e articulada com qualquer órgão que seja necessário para resolver o problema. Aqui em Belém nós tivemos uma demanda muito grande de chuvas ao longo do dia todo e que causaria impacto em qualquer cidade do Brasil”, ressaltou o coronel Marcelo Moraes Nogueira, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual.

Ao finalizar a reunião, a governadora sintetizou o objetivo central do comitê: “É importante que a gente possa agir rápido, agir imediatamente para que as famílias não se sintam sós. Esse é o papel principal do nosso trabalho diário, então obrigado a todos e vamos trabalhar rápido para poder atender essas famílias”, pontuou Hana.

Fonte e imagem: Agência Pará