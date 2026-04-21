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Master: PF conclui investigação sobre morte de Sicário na prisão

A Polícia Federal concluiu a investigação sobre a morte de Luiz Phillip Machado de Moraes Mourão, o Sicário de Vorcaro. De acordo com agentes da Superintendência da PF em Belo Horizonte (MG), ele teria se enforcado na cela no dia 6 de março, fato confirmado pelos investigadores. A informação é do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Luiz Phillip havia sido preso dois dias antes na Operação Compliance Zero, apontado como braço direito de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Sicário fazia parte do chamado núcleo de intimidação e ameaçava desafetos do empresário.

Entre as linhas de apuração da PF, estava a possibilidade de o suicídio ter sido instigado pelo contato com policiais da carceragem e ligações telefônicas durante o período de custódia na superintendência. Ambas as hipóteses foram descartadas.

Ainda de acordo com a PF, toda a movimentação de Sicário foi registrada pelas câmeras de segurança do local, sem pontos cegos, o que facilitou a apuração correta dos fatos durante todo o período em que esteve sob custódia. As imagens foram enviadas ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça.

Luiz Phillip era investigado como operador do banqueiro Daniel Vorcaro, fazendo levantamento de dados sobre adversários e inimigos de Vorcaro. De acordo com anotações encontradas durante a investigação, Sicário recebia cerca de R$ 1 milhão por mês pelo trabalho.

A defesa de Sicário afirmou ainda não ter tido acesso ao conteúdo do documento.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

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