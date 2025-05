Governo do Pará entrega rodovia asfaltada na comemoração dos 37 anos de emancipação de Curionópolis

Na véspera do 37º aniversário de emancipação de Curionópolis, município do sudeste paraense, celebrado neste sábado, 10, a população recebeu um presente há muito esperado: a nova estrada de acesso ao distrito de Serra Pelada. Com os 31 quilômetros de extensão completamente pavimentados, a via representa um marco para a mobilidade e o desenvolvimento da região.

A obra foi entregue com a presença do governador Helder Barbalho, que participou da programação oficial ao lado da prefeita de Curionópolis, Mariana Chamon, do deputado estadual Chamonzinho (Wenderson Azevedo Chamon) e da primeira-dama, Daniela Barbalho. A reconstrução da estrada é fruto de parceria entre a mineradora Vale e a Prefeitura de Curionópolis, como parte das condicionantes ambientais estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) para a operação da mina Serra Leste, no município.

“O Estado, com a Prefeitura e a Vale, colocaram como condicionante para que haja a conciliação do desenvolvimento da geração de emprego a partir da mineração, mas integrando as pessoas e levando a comunidade local a ter qualidade de vida e desenvolvimento. Este é um anseio de décadas e décadas, de gente que tem o direito de ter uma estrada de qualidade”, ressaltou Helder Barbalho.

RAPIDEZ E SEGURANÇA

Com a pavimentação, o acesso à Vila de Serra Pelada passa a ser mais seguro e rápido, beneficiando milhares de famílias que vivem na localidade e dependem da estrada para se deslocar e transportar sua produção. A nova via também facilita o acesso à mina Serra Leste, ampliando o potencial logístico da região. Moradores comemoraram o avanço na qualidade de vida.

O aposentado Jacó Andrade, que mora em Serra Pelada, trabalhava como rodoviário., e contou que “foram muitos anos de poeira, buraco e quebrando o carro. Melhorou tudo o comércio daqui. Os carros não quebram mais, a viagem ficou mais rápida e ajudou muito isso para nós”.

As obras incluíram drenagem superficial e profunda, com instalação de bueiros e drenos, construção de duas pontes com passarelas para pedestres, além da sinalização vertical e horizontal. Mais de 600 trabalhadores atuaram na construção no pico da obra, sendo aproximadamente 80% de moradores da região.

A moradora Francisca Menezes também lembrou como era a dura realidade. “A gente enfrentava muita dificuldade para vir pra cá. O carro atolava. Quando começaram a fazer essa estrada, todo mundo deu graças a Deus. Ela facilitou em todos os sentidos, na locomoção dos garimpeiros e dos moradores, pois quem conheceu aqui a nossa estrada sabe que não era fácil chegar a Serra Pelada”, disse.

A nova estrada reforça o compromisso das instituições envolvidas com o crescimento sustentável da regiã,o e marca um novo capítulo na história de Curionópolis, que avança com mais mobilidade, segurança e condições de desenvolvimento econômico.

INVESTIMENTOS

A entrega da estrada de acesso a Serra Pelada se soma a uma série de investimentos em infraestrutura realizados pelo Governo do Pará nos últimos anos. Em fevereiro, moradores do sudeste do Pará receberam a PA-160, a TransCarajás, que liga os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas à BR-155. A entrega de 26 quilômetros de rodovia asfaltada e sinalizada fortalece o desenvolvimento local e melhora a qualidade de vida dos moradores.

Já a estrada TransCanadá, que liga os municípios de Canaã dos Carajás e Água Azul do Norte, teve seu primeiro trecho pavimentado entregue no início do mês passado.

Desde 2019, o Estado já pavimentou mais de 3 mil quilômetros de vias em todas as regiões, por meio do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”, que investiu mais de R$ 5 bilhões na melhoria da infraestrutura viária.

O governo estadual investe, ainda, em construção de pontes, e já entregou 741. Um exemplo recente é a entrega da terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas, em Marabá, na Região de Integração Carajás, no sudeste, fortalecendo a promoção do turismo e do desenvolvimento econômico.

Fonte: Agência Pará de Notícias/Imagens: Marcelo Lelis