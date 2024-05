Greta Thunberg é condenada na Suécia por desobediência

Um tribunal de Estocolmo condenou, nesta quarta-feira (8), a ativista ambiental sueca Greta Thunberg a uma multa por duas acusações de desobediência por ter participado em protestos diante do Parlamento do país.

No dia 12 de março, a ativista de 21 anos sentou-se em frente ao Parlamento com um grupo de outros manifestantes como parte de um de seus protestos contra as mudanças climáticas, e fez o mesmo dois dias depois.

Em ambos os casos a polícia pediu aos ativistas que saíssem, mas quando estes recusaram acabaram por retirá-los à força. Greta Thunberg admitiu os fatos, mas se declarou inocente das acusações.

– Foi uma situação de emergência e ainda é. E é uma situação de emergência em que todos temos a obrigação de agir – disse ela, durante o julgamento.

A ativista já havia sido condenada duas vezes na Suécia pelas mesmas acusações.

